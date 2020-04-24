UEFA'dan kulüplere 70 milyon euro
Federasyonlara, liglerin ağustos öncesi tamamlanması söylendi. Play-off isteyenler ise 27 Mayıs’ta açıklayacak.
UEFA dün 55 üye ülkeyle görüştü. Kulüplere liglerin oynanması ısrarla tavsiye edildi ve bunun ağustos gelmeden bitirilmesini istedi. UEFA, liglerini tamamlayamayacağını belirten ülkelerde, Avrupa katılımı için son kararı yerel federasyonların vereceğini açıkladı. UEFA, haziran ayında liglerini başlatamayan ülkelerin, en geç 27 Mayıs'ta açıklaması şartıyla, playoff oynatmasını da talep etti. Koronavirüs salgını nedeniyle 55 üye ülkenin 676 kulübüne 70.4 milyon euro ödeme yapacağı belirtildi. Ödemenin 3 bin 200'den 630 bin euro'ya kadar değişeceği ifade edildi. Öte yandan İngiltere'de 2021'de yapılması planlanan Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nın, 6-31 Temmuz 2022'de yine aynı yerde oynanacağı duyuruldu.
- 24.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA'dan kulüplere 70 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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