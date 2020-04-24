UEFA'dan kulüplere 70 milyon euro

UEFA dün 55 üye ülkeyle görüştü. Kulüplere liglerin oynanması ısrarla tavsiye edildi ve bunun ağustos gelmeden bitirilmesini istedi. UEFA, liglerini tamamlayamayacağını belirten ülkelerde, Avrupa katılımı için son kararı yerel federasyonların vereceğini açıkladı. UEFA, haziran ayında liglerini başlatamayan ülkelerin, en geç 27 Mayıs'ta açıklaması şartıyla, playoff oynatmasını da talep etti. Koronavirüs salgını nedeniyle 55 üye ülkenin 676 kulübüne 70.4 milyon euro ödeme yapacağı belirtildi. Ödemenin 3 bin 200'den 630 bin euro'ya kadar değişeceği ifade edildi. Öte yandan İngiltere'de 2021'de yapılması planlanan Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nın, 6-31 Temmuz 2022'de yine aynı yerde oynanacağı duyuruldu.