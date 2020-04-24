Güney Kore'de futbol ligleri başlıyor! 8 Mayıs'ta...

Güney Kore'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen futbol ligleri, 8 Mayıs'ta başlayacak.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, Güney Kore Futbol Federasyonunun birinci ve ikinci lig karşılaşmalarını 8 Mayıs'ta başlatmaya karar verdiği duyuruldu. Birinci ligde 2020 sezonunun, Jeonbuk Motors ile Suwon Bluewings arasında oynanacak mücadeleyle başlayacağı belirtildi.

Karşılaşmaların ilk aşamada corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacağı ifade edildi. Güney Kore'de bugüne kadar 10 bin 708 kişide tespit edilen Covid-19 nedeniyle 240 kişi hayatını kaybetti.