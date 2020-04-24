Güney Kore'de futbol ligleri başlıyor! 8 Mayıs'ta... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Futbol Bir lig daha başlıyor! 8 Mayıs'ta...

'de ligleri başlıyor! 8 Mayıs'ta...

Güney Kore'de futbol ligleri başlıyor! 8 Mayıs'ta...

Corona virüsü nedeniyle neredeyse tüm dünyada duran ligleri yavaş yavaş start alıyor. Son olarak , ligi 8 Mayıs'ta başlatma kararı aldı.

'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligleri, 8 Mayıs'ta başlayacak.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, Güney Kore Futbol Federasyonunun birinci ve ikinci lig karşılaşmalarını 8 Mayıs'ta başlatmaya karar verdiği duyuruldu. Birinci ligde 2020 sezonunun, Jeonbuk Motors ile Suwon Bluewings arasında oynanacak mücadeleyle başlayacağı belirtildi.

Karşılaşmaların ilk aşamada corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacağı ifade edildi. Güney Kore'de bugüne kadar 10 bin 708 kişide tespit edilen Covid-19 nedeniyle 240 kişi hayatını kaybetti.

  1. 24.04.2020
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