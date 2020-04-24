Güney Kore'de futbol ligleri başlıyor! 8 Mayıs'ta...
Corona virüsü nedeniyle neredeyse tüm dünyada duran futbol ligleri yavaş yavaş start alıyor. Son olarak Güney Kore, ligi 8 Mayıs'ta başlatma kararı aldı.
Güney Kore'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen futbol ligleri, 8 Mayıs'ta başlayacak.
Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, Güney Kore Futbol Federasyonunun birinci ve ikinci lig karşılaşmalarını 8 Mayıs'ta başlatmaya karar verdiği duyuruldu. Birinci ligde 2020 sezonunun, Jeonbuk Motors ile Suwon Bluewings arasında oynanacak mücadeleyle başlayacağı belirtildi.
Karşılaşmaların ilk aşamada corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacağı ifade edildi. Güney Kore'de bugüne kadar 10 bin 708 kişide tespit edilen Covid-19 nedeniyle 240 kişi hayatını kaybetti.
- 24.04.2020
- Schalke'den flaş Ozan Kabak kararı! Bu rakam gelirse satılacak
- Türkiye'nin gönderdiği yardımlara İrlanda ekibi Drogheda'dan teşekkür
- Almanya'da futbolcular maske ile sahaya çıkabilir!
- Beşiktaş'ta kaleci arayışları sürüyor! Simon Sluga...
- O fotoğraf gündem oldu! Yıldız futbolcu Galatasaray formasını giydi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Güney Kore'de futbol ligleri başlıyor! 8 Mayıs'ta... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.