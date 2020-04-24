Büyük destek
Roma'da forma giyen Cengiz Ünder sosyal medya hesabından çocuklar için bir kampanya başlattı.
Roma'da forma giyen Cengiz Ünder sosyal medya hesabından çocuklar için bir kampanya başlattı. Cengiz "İlk tenefüste bahçelere dökülen geleceğimizbekçileri çocuklarımız için 100 okula 11'er tane futbol topu hediye ediyorum" dedi. Kampanyaya katılan Ozan Tufan da kampanyaya kitap desteği yapacağını belirtti. Başakşehir'in kalecisi Mert Günok ise kaleci eldiveni bağışında bulunacağının sözünü verdi.
- 24.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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