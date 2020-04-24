Büyük destek

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24 Nisan 2020, Cuma
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Roma'da forma giyen hesabından çocuklar için bir kampanya başlattı.

Roma'da forma giyen hesabından çocuklar için bir kampanya başlattı. Cengiz "İlk tenefüste bahçelere dökülen geleceğimizbekçileri çocuklarımız için 100 okula 11'er tane futbol topu hediye ediyorum" dedi. Kampanyaya katılan da kampanyaya kitap desteği yapacağını belirtti. 'in kalecisi ise kaleci eldiveni bağışında bulunacağının sözünü verdi.

  1. 24.4.2020
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