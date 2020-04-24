Büyük destek

Roma'da forma giyen Cengiz Ünder sosyal medya hesabından çocuklar için bir kampanya başlattı. Cengiz "İlk tenefüste bahçelere dökülen geleceğimizbekçileri çocuklarımız için 100 okula 11'er tane futbol topu hediye ediyorum" dedi. Kampanyaya katılan Ozan Tufan da kampanyaya kitap desteği yapacağını belirtti. Başakşehir'in kalecisi Mert Günok ise kaleci eldiveni bağışında bulunacağının sözünü verdi.