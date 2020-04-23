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23 Nisan 2020, Perşembe
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’da olabilir

Antalya’da olabilir

'nun koronavirüs nedeniyle 1. Lig'deki kulüplerle yaptığı video konferans görüşmesinde kalan maçların 'da oynanması önerisi yapıldı.

'nun koronavirüs nedeniyle 1. Lig'deki kulüplerle yaptığı video konferans görüşmesinde kalan maçların 'da oynanması önerisi yapıldı. Rumen basını, Antalya'da koronavirüsle ilgili herhangi olumsuz bir durumun olmadığını vurgularken, maçların Antalya'da oynanmasının daha ucuza gelebileceği de belirtildi.
  1. 23.4.2020
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