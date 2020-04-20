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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Hedef 2021

Hedef EURO 2021

’da forması giyen ’un eski kaptanı , “Amacım A ’da sürekli oynamak. 2021’de yer almak istiyorum” ifadesini kullandı.

Sezon başından 'dan 'nın takımına olan stoper , BursadaBugün.com'da M.Ali Ekmekçi ve Serkan Yetişmişoğlu'nun yaptığı "EvdeKal'anlara Futbol" programına konuk oldu. Ertuğrul, "Altyapısından yetiştiğim ve kaptanlığını yaptığım Bursaspor'dan yönetim istediği için gittim. Bütün alacağımı bıraktım" dedi. Avrupa'da ülkemizi uzun yıllar temsil etmek istediğini vurgulayan Ersoy, 2021'de A formasını giymek istediğini söyledi.

YÖNETİM SAHİP ÇIKMADI
Bursa'dan ayrılırken yönetimin kendisine sahip çıkmadığını belirten 23 oyuncu, "Küme düşünce çok üzüldük. Camia içinde en çok yıpranan ben oldum. Yönetim bana sahip çıkmadı. O dönem maaşımın yüzde 80'ini bıraktım. Kulübüm ilk etap kampında bana transfer olmam adına 2 hafta izin verdi. Alacaklarımdan 1 kuruş cebime koymadan Fransa'ya gittim. Kulübün menfaatleri dışında hareket etmedim ve Bursaspor'a ihanet etmedim. Le Guen'in çağrısıyla Le Havre'ye gittim" dedi.

Serkan YETİŞMİŞOĞLU

'KENDİME YATIRIM YAPTIM'
23 yaşındaki stoper, "Bireysel hocalar benim eksiğimdi. Önce her şeyle başa çıkabilirim sandım. Ancak bugün; sosyal medya ve iletişim danışmanlarım var. kazandığım parayla yatırımımı kendime yaptım" dedi.
  1. 20.4.2020
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