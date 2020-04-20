Hedef EURO 2021
Fransa’da Le Havre forması giyen Bursaspor’un eski kaptanı Ertuğrul Ersoy, “Amacım A Milli Takım’da sürekli oynamak. EURO 2021’de yer almak istiyorum” ifadesini kullandı.
YÖNETİM SAHİP ÇIKMADI
Bursa'dan ayrılırken yönetimin kendisine sahip çıkmadığını belirten 23 oyuncu, "Küme düşünce çok üzüldük. Camia içinde en çok yıpranan ben oldum. Yönetim bana sahip çıkmadı. O dönem maaşımın yüzde 80'ini bıraktım. Kulübüm ilk etap kampında bana transfer olmam adına 2 hafta izin verdi. Alacaklarımdan 1 kuruş cebime koymadan Fransa'ya gittim. Kulübün menfaatleri dışında hareket etmedim ve Bursaspor'a ihanet etmedim. Le Guen'in çağrısıyla Le Havre'ye gittim" dedi.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
'KENDİME YATIRIM YAPTIM'
23 yaşındaki stoper, "Bireysel hocalar benim eksiğimdi. Önce her şeyle başa çıkabilirim sandım. Ancak bugün; sosyal medya ve iletişim danışmanlarım var. Futboldan kazandığım parayla yatırımımı kendime yaptım" dedi.
- 20.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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