Brezilya yurt dışında en çok oyuncusu bulunan ülke oldu! Türkiye... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Liste açıklandı! Brezilya zirvede Türkiye...

yurt dışında en çok oyuncusu bulunan ülke oldu! ...

Brezilya yurt dışında en çok oyuncusu bulunan ülke oldu! Türkiye...

geçtiğimiz yıl, bin 600 futbolcu ile yurt dışına en çok oyuncu gönderen ülke oldu. 186 ülkenin oluşturduğu listede ise 25 futbolcuyla 86. sırada yer aldı.

, geçen yıl yurt dışında en fazla futbolcusu mücadele eden ülke olarak dikkati çekti. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı rapora göre, 2019 yılında 186 ülke, en az bir futbolcusuyla yurt dışında temsil edildi.

Brezilya, geçen yıl bin 600 futbolcuyla yurt dışında en fazla oyuncusu forma giyen ülke oldu. Bu futbolcuların yüzde 74,6'sı ülkelerin en üst düzey liglerinde görev aldı. Listede , bin 27 futbolcuyla ikinci, Arjantin de 972 oyuncuyla üçüncü sıraya yerleşti.

TÜRKİYE 86. SIRADA

Yurt dışında 25 oyuncusu top koşturan ise futbolcu ihraç eden 186 ülke arasında 86. basamakta yer aldı. Geçen yıl söz konusu Türk futbolcuların yüzde 64'ü, yurt dışındaki en üst düzey liglerde görev yaptı.

Listede ilk 10'da bulunan ülkeler ve yurt dışında mücadele eden futbolcu sayıları şöyle:

1. Brezilya - bin 600

2. Fransa - bin 27

3. Arjantin - 972

4. - 565

5. - 559

6. - 521

7. - 480

8. - 467

9. Hırvatistan - 446

10. - 399

haberin devamı

  1. 20.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Brezilya yurt dışında en çok oyuncusu bulunan ülke oldu! Türkiye... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA