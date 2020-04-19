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19 Nisan 2020, Pazar
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en az 1.5 ay yok

MLS en az 1.5 ay yok

'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan () karşılaşmalarının, 8 Haziran'a kadar ertelendiği belirtildi.

'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan () karşılaşmalarının, 8 Haziran'a kadar ertelendiği belirtildi. ABD'de 2020 sezonu, 1 Mart'ta yapılan maçlarla başlamıştı. 12 Mart'ta verilen kararla karşılaşmalar bir aylığına askıya alınmıştı. Daha sonra ise bu süre 10 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

  1. 19.4.2020
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