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19 Nisan 2020, Pazar
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Devlerin kaybı 3.5 milyar Euro

Devlerin kaybı 3.5 milyar Euro

Koronavirüs nedeniyle krize giren futbolunda maddi kayıp 3 milyar euro’yu aştı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbolda da büyük bir krize neden oldu. 'nın 5 büyük ligini ciddi anlamda vuran salgın, tüm gelir kalemlerinin durdurdu. Kulüplerin ortalama kayıpları 3 milyar euro'yu aşarken; krizden en çok etkilenen lig olarak dikkat çekti. Sport Business Institute'den Ayman Dbouk'un maç günü gelirleri, yayın gelirleri, reklam gelirleri ve ürün-forma satışlarındaki keskin düşüşler ile ortaya koyduğu verilere göre; 'de zarar 1.1 milyar euro'yu buldu. 'da 800 milyon euro, 'da 650 milyon euro, Serie A'da 550 milyon euro ve Ligue 1'de 300 milyon euro'yu bulan hatta aşması tahmin edilen rakamlar elde edildi. ve 'in de yüzde 70'lik maaş kesintileriyle krizden en fazla etkilenen kulüpler olduğu vurgulandı.

  1. 19.4.2020
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