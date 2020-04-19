Devlerin kaybı 3.5 milyar Euro

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbolda da büyük bir krize neden oldu. Avrupa'nın 5 büyük ligini ciddi anlamda vuran salgın, tüm gelir kalemlerinin durdurdu. Kulüplerin ortalama kayıpları 3 milyar euro'yu aşarken; İngiltere krizden en çok etkilenen lig olarak dikkat çekti. Sport Business Institute'den Ayman Dbouk'un maç günü gelirleri, yayın gelirleri, reklam gelirleri ve ürün-forma satışlarındaki keskin düşüşler ile ortaya koyduğu verilere göre; Premier Lig'de zarar 1.1 milyar euro'yu buldu. İspanya La Liga'da 800 milyon euro, Almanya Bundesliga'da 650 milyon euro, İtalya Serie A'da 550 milyon euro ve Fransa Ligue 1'de 300 milyon euro'yu bulan hatta aşması tahmin edilen rakamlar elde edildi. Barcelona ve Atletico Madrid'in de yüzde 70'lik maaş kesintileriyle krizden en fazla etkilenen kulüpler olduğu vurgulandı.