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18 Nisan 2020, Cumartesi
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maçları için yeni karar! Bu tarihe kadar başlamayacak

MLS maçları için yeni karar! Bu tarihe kadar başlamayacak

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Amerikan Birinci Futbol Ligi'nin () 8 Haziran tarihine kadar oynanmayacağı açıklandı. Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında geliyordu.

'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Amerikan Birinci Futbol Ligi () karşılaşmalarının 8 Haziran'a kadar oynanmayacağı belirtildi.

MLS'in internet sitesinde yer alan açıklamada, salgının gidişatı göz önüne alındığında maçların erteleme süresinin 8 Haziran'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Ligde 2020 sezonu, 1 Mart'ta yapılan maçlarla başlamıştı. Salgın yüzünden 12 Mart'ta verilen kararla karşılaşmalar bir aylığına askıya alınmıştı. Daha sonra bu süre 10 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

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  1. 18.04.2020
  2. Güncelleme: 18.04.2020 12:59
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