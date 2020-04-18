MLS maçları için yeni karar! Bu tarihe kadar başlamayacak
Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Amerikan Birinci Futbol Ligi'nin (MLS) 8 Haziran tarihine kadar oynanmayacağı açıklandı. Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında ABD geliyordu.
ABD'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) karşılaşmalarının 8 Haziran'a kadar oynanmayacağı belirtildi.
MLS'in internet sitesinde yer alan açıklamada, salgının gidişatı göz önüne alındığında maçların erteleme süresinin 8 Haziran'a kadar uzatıldığı duyuruldu.
Ligde 2020 sezonu, 1 Mart'ta yapılan maçlarla başlamıştı. Salgın yüzünden 12 Mart'ta verilen kararla karşılaşmalar bir aylığına askıya alınmıştı. Daha sonra bu süre 10 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.
- 18.04.2020
- Güncelleme: 18.04.2020 12:59
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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