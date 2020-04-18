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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Eylülde oynanacağı açıklandı! 2022 ...

Eylülde oynanacağı açıklandı! 2022 Dünya Kupası...

Corona virüsü nedeniyle en çok merak edilen konulardan biri de 2022 'nın geleceği olmuştu. Turnuvanın elemelerinin tarihi netleşti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

2022'de 'da düzenlenecek olan 'nın elemelerinin oynanacağı tarih açıklandı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından yapılan bilgilendirmede, corona virüsü nedeniyle ertelenen kıta elemelerinin 'nın isteğiyle 4-8 Eylül'de gerçekleştirileceği kaydedildi. Kalan takvimin ise yine FIFA'nın kontrolünde olacağı belirtildi.

Buna karşın Güney Amerika'nın iki büyük organizasyonu olan ve corona nedeniyle ertelenen Copa Sudamericana ve Copa Libertadores'in ise yeniden ne zaman başlayacağı konusunda henüz bir tarih verilmedi.

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  1. 18.04.2020
  2. Güncelleme: 18.04.2020 12:50
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