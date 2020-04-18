Eylülde oynanacağı açıklandı! 2022 Dünya Kupası...

2022'de Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nın Güney Amerika elemelerinin oynanacağı tarih açıklandı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından yapılan bilgilendirmede, corona virüsü nedeniyle ertelenen kıta elemelerinin FIFA'nın isteğiyle 4-8 Eylül'de gerçekleştirileceği kaydedildi. Kalan takvimin ise yine FIFA'nın kontrolünde olacağı belirtildi.

Buna karşın Güney Amerika'nın iki büyük organizasyonu olan ve corona nedeniyle ertelenen Copa Sudamericana ve Copa Libertadores'in ise yeniden ne zaman başlayacağı konusunda henüz bir tarih verilmedi.