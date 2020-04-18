Eylülde oynanacağı açıklandı! 2022 Dünya Kupası...
Corona virüsü nedeniyle en çok merak edilen konulardan biri de 2022 Dünya Kupası'nın geleceği olmuştu. Turnuvanın Güney Amerika elemelerinin tarihi netleşti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
2022'de Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nın Güney Amerika elemelerinin oynanacağı tarih açıklandı.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından yapılan bilgilendirmede, corona virüsü nedeniyle ertelenen kıta elemelerinin FIFA'nın isteğiyle 4-8 Eylül'de gerçekleştirileceği kaydedildi. Kalan takvimin ise yine FIFA'nın kontrolünde olacağı belirtildi.
Buna karşın Güney Amerika'nın iki büyük organizasyonu olan ve corona nedeniyle ertelenen Copa Sudamericana ve Copa Libertadores'in ise yeniden ne zaman başlayacağı konusunda henüz bir tarih verilmedi.
- 18.04.2020
- Güncelleme: 18.04.2020 12:50
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eylülde oynanacağı açıklandı! 2022 Dünya Kupası... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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