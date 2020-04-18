Çin'de dev stada start - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Çin'de dev stada start

'de dev stada start

Çin'de dev stada start

Corona virüsü salgınının başlangıç noktası olan 'de hayat normale dönüyor. , düzenlenen törenle 100 bin kişilik yeni stadının inşaatına başladı.

Corona virüsü salgınının başlangıç noktası olan 'de hayat normale dönüyor. , düzenlenen törenle 100 bin kişilik yeni stadının inşaatına başladı. Corona virüsü salgını nedeniyle 22 Şubat'taki sezon açılışı ertelenen 'de Guangzhou Evergrande yeni evi için ilk kazmayı vurdu. Mimarisinde lotus bitkisinden esinlenilen dev stat için açılış töreni düzenlendi. Hasan Syed isimli mimarın tasarladığı 100 bin koltuk kapasiteli stat, dünyanın en yüksek kapasiteli dördüncü stadyumu olacak. 168 locaya sahip olacak Evergrande Stadı'nın 2022 sonuna kadar tamamlanması planlıyor.
  1. 18.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çin'de dev stada start haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA