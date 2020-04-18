CAF finallerine corona virüsü engeli - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol CAF finallerine corona virüsü engeli

finallerine corona virüsü engeli

CAF finallerine corona virüsü engeli

Corona virüsü nedeniyle ertelenen spor organizasyonlarına Şampiyonlar Ligi ve final maçları da eklendi. 'tan yapılan açıklamada 2020 Şampiyonlar Ligi'nin ve Konfederasyon Kupası'nın 'ta oynanması planlanan final müsabakalarının ertelenmesine karar verildiği duyuruldu.

Futbol Konfederasyonu (), yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2020 Şampiyonlar Ligi ve final maçlarının ertelendiğini duyurdu.

CAF'tan yapılan açıklamada, corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında 2020 Şampiyonlar Ligi'nin ve Konfederasyon Kupası'nın 'ta oynanması planlanan final müsabakalarının ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Yeni maç takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.

  1. 18.04.2020
  2. Güncelleme: 18.04.2020 22:59
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CAF finallerine corona virüsü engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA