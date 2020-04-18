CAF finallerine corona virüsü engeli
Corona virüsü nedeniyle ertelenen spor organizasyonlarına Afrika Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası final maçları da eklendi. CAF'tan yapılan açıklamada 2020 Şampiyonlar Ligi'nin 29 Mayıs ve Konfederasyon Kupası'nın 24 Mayıs'ta oynanması planlanan final müsabakalarının ertelenmesine karar verildiği duyuruldu.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2020 Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası final maçlarının ertelendiğini duyurdu.
CAF'tan yapılan açıklamada, corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında 2020 Şampiyonlar Ligi'nin 29 Mayıs ve Konfederasyon Kupası'nın 24 Mayıs'ta oynanması planlanan final müsabakalarının ertelenmesine karar verildiği belirtildi.
Yeni maç takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.
- 18.04.2020
- Güncelleme: 18.04.2020 22:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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