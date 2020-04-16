Kritik tarih 22 Nisan

Koronavirüs sebebiyle birkaç ülke dışında dünyanın dört bir yanında ligler durdurulmuştu. Futbolcular alınan bu ilk karardan bu yana çalışmalarını evde sürdürüyor. Herkesin aklında ise ortam normalleşmeye başladığı zaman meşin yuvarlağın ne zaman santraya konacağı var. Bu konuda birçok farklı görüş bildirilse de en yetkili merci olan FIFA'dan yeni bir açıklama geldi. FIFA yöneticisi Evelina Christillin "22 Nisan tarihinde Avrupa'daki 55 ülke federasyonu temsilcileriyle bir video konferans yapılacak" dedi.

AYNI ANDA İMKANSIZ

FIFA yöneticisi Evelina Christillin, koronavirüsün her ülkeye olan etkisinin farklı olduğunu belirtti. Bu sebeple tüm Avrupa'da liglerin aynı anda başlamasının imkansız olduğunu söyledi. Christillin "5 büyük lig başta olmak üzere tüm ligler sezonu tamamlamak istiyor ancak kimse hükümetleri ve yerel yetkililerin söyledikleri dışına çıkma amacında değil. Sağlık ve güvenlik öncelikli. 22 Nisan tarihinde yapacağımız toplatıda yeni bir yol haritası belirleyeceğiz. Orada alınacak kararları tüm federasyonlara ileteceğiz" diye konuştu.

AVRUPA KUPALARI AĞUSTOSTA BİTMELİ

"Öncelikle sağlıklı şekilde tüm ligleri sonlandırmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz. En son amacımız da Ağustos ayında Avrupa Kupalarını noktalamak"

INFANTINO SÖZ VERDİ

"Daha büyük ve daha karmaşık bir problem var. O da kulüpler mali yönden çok zorluk çekiyor. FIFA Başkanı Gianni İnfantino bir söz verdi. Bu periyotta ekonomik olarak sorun yaşayan tüm kulüplere yardım edileceğini duyurdu. Özellikle alt liglerdeki kulüplere gerekli destek verilecek"

2020 YILI SEYİRCİSİZ

Futbol topu yeniden santraya konsa bile statların uzun süre seyircilere açılması beklenmiyor. Almanya Ulusal Bilim Akademisi Leopoldina'nın Başkanı Gerald Haug "Bu yıl boyunca maçların seyircisiz oynanacağını düşünüyorum. Bu virüs ancak aşı bulunduğunda bitecek. O zamana kadar statlara gitmemek daha akıllıca" ifadelerini kullandı.