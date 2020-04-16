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16 Nisan 2020, Perşembe
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De Ketelaere'nin sözleşmesini uzattığını duyurdu

Club Brugge De Ketelaere'nin sözleşmesini uzattığını duyurdu

Ligi takımlarından , corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada boş durmadı. Kulüp, 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu De Ketelaere'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzattığını duyurdu.

ekibi , orta saha oyuncusu De Ketelaere ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki genç futbolcunun sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Belçikalı oyuncu, "Club Brugge'da ileriye doğru daha büyük adımlar atacağım için mutluyum" ifadesini kullandı.



  1. 16.04.2020
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