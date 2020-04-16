Club Brugge De Ketelaere'nin sözleşmesini uzattığını duyurdu
Belçika Ligi takımlarından Club Brugge, corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada boş durmadı. Kulüp, 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu De Ketelaere'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzattığını duyurdu.
Belçika ekibi Club Brugge, orta saha oyuncusu De Ketelaere ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki genç futbolcunun sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Belçikalı oyuncu, "Club Brugge'da ileriye doğru daha büyük adımlar atacağım için mutluyum" ifadesini kullandı.
- 16.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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