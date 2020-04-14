Son dakika: ABD'de futbol ligi (MLS) mayıs ayında da başlamayacak!

ABD'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Birinci Futbol Ligi'nin (MLS) mayıs ayında başlamasının mümkün olmadığı belirtildi.

MLS'in internet sitesinde yer alan açıklamada, lige mayıs ayı ortasında devam edilmesinin planlandığı hatırlatılarak, "Sağlık otoritelerinin yönlendirmelerine göre bu durumun ihtimal dahilinde olmadığı gözükmektedir." denildi.

Ligin yeniden başlamasına yönelik planlamaların sürdüğü ve corona virüsüne ilişkin gelişmelerin devamlı olarak takip edildiği kaydedildi.

İşte MLS'nin tüm açıklaması:

COVID-19 salgınının etkisini, 2020 sezonu için planlarımızı nasıl etkileyeceği de dahil olmak üzere düzenli olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Mayıs ortasında futbola dönmeyi umsak da, federal ve yerel halk sağlığı otoritelerinin rehberliğine dayanması son derece düşüktür. Hedefimiz mümkün olduğu kadar çok oyun oynamaya devam etmek ve şu anda tüm sezonu oynamak için yeterli tarihimiz olsa da, bunu yapmanın zor olabileceğini biliyoruz. Tıp uzmanlarından her gün daha fazlasını öğrenmeye devam ediyoruz ve önümüzdeki haftalarda oyuna ne zaman dönebileceğimizle ilgili ek ayrıntılar almayı bekliyoruz. Bu süreç boyunca sahip olduğumuz gibi, hayranlarımızı her kararla güncelleyeceğiz ve bu son derece zorlu zamanda destekleri ve anlayışları için onlara teşekkür ediyoruz.