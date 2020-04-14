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14 Nisan 2020, Salı
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Haberler Futbol Eski G.Saraylı'dan ilginç açıklama! "Keşke corona olsaydım"

Eski Galatasaraylı De : Keşke corona olsaydım

Eski Galatasaraylı Frank De Boer: Keşke corona olsaydım

Bir dönem 'da forma giyen Hollandalı teknik direktör De ülke basınına yaptığı açıklamayla gündem yarattı. 50 yaşındaki efsane isim, corona virüsüne bağışıklık kazanmak istediğini belirtip, "Corona testim negatif çıktı ama pozitif çıkmasını tercih ederdim. Eğer öyle olsaydı, şu anda tedavi olmuş ve bağışıklık kazanmış olurdum" dedi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

futbolunun efsane isimlerinden De , corona virüsü testinin negatif çıktığını ancak bu durumdan memnun olmadığını açıkladı.

ABD Ligi MLS'te Atlanta United'ın teknik direktörlüğünü yapan Frank De Boer, Hollanda gazetesi AD'ye verdiği röportajda, "Corona testim negatif çıktı ama pozitif çıkmasını tercih ederdim. Eğer öyle olsaydı, şu anda tedavi olmuş, bağışıklık kazanmış olurdum" ifadelerini kullandı.

De Boer ülkesi Hollanda'da sezonun yeniden başlaması için sabırsız olduğunu da belirtirken, "Eğer oynanabilirse çok iyi olacak. Şampiyonluğu sahada kazanmak en doğrusu. Hollanda'daki kötü durumun yavaş yavaş düzelmeye başladığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

Frank De Boer, futbolculuk kariyerinde 2003-2004 sezon başında 'dan 'a transfer olmuş ancak bekleneni veremeyince ocak ayında takımdan ayrılmıştı.

  1. 15.04.2020
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