Eski Galatasaraylı Frank De Boer: Keşke corona olsaydım

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Hollandalı teknik direktör Frank De Boer ülke basınına yaptığı açıklamayla gündem yarattı. 50 yaşındaki efsane isim, corona virüsüne bağışıklık kazanmak istediğini belirtip, "Corona testim negatif çıktı ama pozitif çıkmasını tercih ederdim. Eğer öyle olsaydı, şu anda tedavi olmuş ve bağışıklık kazanmış olurdum" dedi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Frank De Boer, corona virüsü testinin negatif çıktığını ancak bu durumdan memnun olmadığını açıkladı.
ABD Ligi MLS'te Atlanta United'ın teknik direktörlüğünü yapan Frank De Boer, Hollanda gazetesi AD'ye verdiği röportajda, "Corona testim negatif çıktı ama pozitif çıkmasını tercih ederdim. Eğer öyle olsaydı, şu anda tedavi olmuş, bağışıklık kazanmış olurdum" ifadelerini kullandı.
De Boer ülkesi Hollanda'da sezonun yeniden başlaması için sabırsız olduğunu da belirtirken, "Eğer oynanabilirse çok iyi olacak. Şampiyonluğu sahada kazanmak en doğrusu. Hollanda'daki kötü durumun yavaş yavaş düzelmeye başladığını söyleyebiliriz" diye konuştu.
Frank De Boer, futbolculuk kariyerinde 2003-2004 sezon başında Barcelona'dan Galatasaray'a transfer olmuş ancak bekleneni veremeyince ocak ayında takımdan ayrılmıştı.
- 15.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eski Galatasaraylı Frank De Boer: Keşke corona olsaydım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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