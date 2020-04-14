Eski Galatasaraylı Frank De Boer: Keşke corona olsaydım

Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Frank De Boer, corona virüsü testinin negatif çıktığını ancak bu durumdan memnun olmadığını açıkladı.

ABD Ligi MLS'te Atlanta United'ın teknik direktörlüğünü yapan Frank De Boer, Hollanda gazetesi AD'ye verdiği röportajda, "Corona testim negatif çıktı ama pozitif çıkmasını tercih ederdim. Eğer öyle olsaydı, şu anda tedavi olmuş, bağışıklık kazanmış olurdum" ifadelerini kullandı.

De Boer ülkesi Hollanda'da sezonun yeniden başlaması için sabırsız olduğunu da belirtirken, "Eğer oynanabilirse çok iyi olacak. Şampiyonluğu sahada kazanmak en doğrusu. Hollanda'daki kötü durumun yavaş yavaş düzelmeye başladığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

Frank De Boer, futbolculuk kariyerinde 2003-2004 sezon başında Barcelona'dan Galatasaray'a transfer olmuş ancak bekleneni veremeyince ocak ayında takımdan ayrılmıştı.