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14 Nisan 2020, Salı
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'da corona virüsü için anlamlı hareket!

Cristiano Ronaldo'da corona virüsü için anlamlı hareket!

Dünya yıldızı , tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi için anlamlı bir yardım kampanyası başlattı. Ronaldo'nun başlattığı kampanyayı duyurdu. İşte detaylar...

'nin Portekizli yıldızı , 'da katıldığı bir canlı yayında Ronaldo'nun Corona virüs salgını sebebiyle ekonomik açıdan sarsılan Portekiz'deki alt lig kulüplerine yardım etmek için kendilerini organize ettiğini söyledi.

Bernardo Silva, Ronaldo'nun yaptığı organizasyonu şu sözlerle anlattı:

"2-3 gün önce milli takım oyuncularının olduğu WhatsApp grubuna 'ye katıldığımız için verilen primlerin %50'sini Portekiz'deki kulüplere bağışlayabileceğimizi yazdı. Hepimiz bu öneriyi kabul ettik. 2021'e ertelenen EURO 2020'ye katılım primlerimizin %50'lik kısmı Portekiz alt liglerinde mücadele eden kulüplere gidecek. Ronaldo büyük bir lider olduğunu bu konuda da gösterdi."

  1. 14.04.2020
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