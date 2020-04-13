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13 Nisan 2020, Pazartesi
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’tan erteleme

CAF’tan erteleme

(), koronavirüs nedeniyle ve ’nı süresiz erteledi. İki organizasyonda ve ’ta maçlar olacaktı.

(), koronavirüs nedeniyle ve 'nı süresiz erteledi. İki organizasyonda ve 'ta maçlar olacaktı.
  1. 13.4.2020
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