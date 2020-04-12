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12 Nisan 2020, Pazar
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, ‘Sinyor’ Bartu’yu andı

TFF, ‘Sinyor’ Bartu’yu andı

, Türk sporu ve 'nin efsane isimlerinden 'Sinyor' 'yu vefatının birinci yıl dönümünde andı. TFF tarafından yayımlanan anma mesajında, "A efsane oyuncularından, Türk sporuna çok değerli hizmetlerde bulunan Can Bartu'yu vefatının birinci yıl dönümünde, saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" denildi.

, Türk sporu ve 'nin efsane isimlerinden 'Sinyor' 'yu vefatının birinci yıl dönümünde andı. TFF tarafından yayımlanan anma mesajında, "A efsane oyuncularından, Türk sporuna çok değerli hizmetlerde bulunan Can Bartu'yu vefatının birinci yıl dönümünde, saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" denildi.
  1. 12.4.2020
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