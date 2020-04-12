Sporting Lizbon'da oyuncular maaşlarında yüzde 40 indirime gidiyor
Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Sporting Lizbon'da oyuncular önümüzdeki 3 ay boyunca maaşlarından yüzde 40 feragat edeceklerini bildirdiler. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Dünyaya yayılan corona virüsü, futbol kulüplerini de ekonomik yönden olumsuz etkiledi. Salgın nedeniyle birçok kulüp, oyuncularından maaş indirimi konusunda fedakarlık yapmalarını bekliyor.
Bu halkaya son olarak Portekiz ekibi Sporting Lizbon da dahil oldu. Oyuncuların önümüzdeki 3 ay boyunca maaşlarında yüzde 40 oranında bir kesintiyi kabul ettikleri bildirildi.
Sporting'den önce Benfica ve Porto da virüsün yol açtığı zararları en aza indirmek için benzer bir yol izlemişti. Öte yandan Portekiz'de bugüne kadar corona virüsü kaynaklı ölü sayısı 470 olarak açıklandı. Ülkedeki vaka sayısının ise 16 bini bulduğu ifade ediliyor.
- 12.04.2020
- Güncelleme: 12.04.2020 15:49
- Galatasaray'ın eski futbolcusu Abel Xavier kimdir? Abel Xavier hangi takımlarda oynadı?
- Bayern Münih'te Miroslav Klose sürprizi!
- Eski Formula 1 pilotu Stirling Moss hayatını kaybetti
- Adnan Dalgakıran'dan flaş sözler! "Bu yıl oynanmamış sayılsın"
- Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen Kaan Yıldırım kimdir? Kaç yaşında?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sporting Lizbon'da oyuncular maaşlarında yüzde 40 indirime gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.