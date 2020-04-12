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12 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Futbol Bir kulüp daha maaş indirimini kabul etti! 3 ay...

'da oyuncular maaşlarında yüzde 40 indirime gidiyor

Sporting Lizbon'da oyuncular maaşlarında yüzde 40 indirime gidiyor

Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren 'da oyuncular önümüzdeki 3 ay boyunca maaşlarından yüzde 40 feragat edeceklerini bildirdiler. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Dünyaya yayılan corona virüsü, futbol kulüplerini de ekonomik yönden olumsuz etkiledi. Salgın nedeniyle birçok kulüp, oyuncularından maaş indirimi konusunda fedakarlık yapmalarını bekliyor.

Bu halkaya son olarak Portekiz ekibi da dahil oldu. Oyuncuların önümüzdeki 3 ay boyunca maaşlarında yüzde 40 oranında bir kesintiyi kabul ettikleri bildirildi.

Sporting'den önce ve Porto da virüsün yol açtığı zararları en aza indirmek için benzer bir yol izlemişti. Öte yandan Portekiz'de bugüne kadar corona virüsü kaynaklı ölü sayısı 470 olarak açıklandı. Ülkedeki vaka sayısının ise 16 bini bulduğu ifade ediliyor.

  1. 12.04.2020
  2. Güncelleme: 12.04.2020 15:49
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