Sporting Lizbon'da oyuncular maaşlarında yüzde 40 indirime gidiyor

Dünyaya yayılan corona virüsü, futbol kulüplerini de ekonomik yönden olumsuz etkiledi. Salgın nedeniyle birçok kulüp, oyuncularından maaş indirimi konusunda fedakarlık yapmalarını bekliyor.

Bu halkaya son olarak Portekiz ekibi Sporting Lizbon da dahil oldu. Oyuncuların önümüzdeki 3 ay boyunca maaşlarında yüzde 40 oranında bir kesintiyi kabul ettikleri bildirildi.

Sporting'den önce Benfica ve Porto da virüsün yol açtığı zararları en aza indirmek için benzer bir yol izlemişti. Öte yandan Portekiz'de bugüne kadar corona virüsü kaynaklı ölü sayısı 470 olarak açıklandı. Ülkedeki vaka sayısının ise 16 bini bulduğu ifade ediliyor.