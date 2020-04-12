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12 Nisan 2020, Pazar
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Ronaldo başkaydı

Ronaldo başkaydı

Arjantin'in unutulmaz golcüsü , 'ya övdü. "C. Ronaldo ve Messi aynı dönemde oynadıkları ve rekabet ettikleri için şanslılar ama Brezilyalı Ronaldo çok farklıydı" dedi.

Arjantin'in unutulmaz golcüsü , 'ya övdü. "C. Ronaldo ve Messi aynı dönemde oynadıkları ve rekabet ettikleri için şanslılar ama Brezilyalı Ronaldo çok farklıydı. Onu, Cristiano ve Messi gibi teşvik edecek başka oyuncu yoktu" dedi.
  1. 12.4.2020
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