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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Yardımcı: Liglerin oynanması gerek

Yardımcı: Liglerin oynanması gerek

Başkan Vekili , liglerin durumuyla ilgili konuştu. Yardımcı, "Liglerin en erken başlama tarihi için haziran başını söylemiştik. Ama bu tarihi mayıs başında tekrar değerlendireceğiz. , tüm liglerin bu yaz içinde bitirilmesini istiyor. Kulüplerin daha büyük hasar almaması için liglerin oynanması lazım. Gereken önlemleri alacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Vekili , liglerin durumuyla ilgili konuştu. Yardımcı, "Liglerin en erken başlama tarihi için haziran başını söylemiştik. Ama bu tarihi mayıs başında tekrar değerlendireceğiz. , tüm liglerin bu yaz içinde bitirilmesini istiyor. Kulüplerin daha büyük hasar almaması için liglerin oynanması lazım. Gereken önlemleri alacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 11.4.2020
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