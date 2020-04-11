Yardımcı: Liglerin oynanması gerek
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, liglerin durumuyla ilgili konuştu. Yardımcı, "Liglerin en erken başlama tarihi için haziran başını söylemiştik. Ama bu tarihi mayıs başında tekrar değerlendireceğiz. UEFA, tüm liglerin bu yaz içinde bitirilmesini istiyor. Kulüplerin daha büyük hasar almaması için liglerin oynanması lazım. Gereken önlemleri alacağız" ifadelerini kullandı.
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, liglerin durumuyla ilgili konuştu. Yardımcı, "Liglerin en erken başlama tarihi için haziran başını söylemiştik. Ama bu tarihi mayıs başında tekrar değerlendireceğiz. UEFA, tüm liglerin bu yaz içinde bitirilmesini istiyor. Kulüplerin daha büyük hasar almaması için liglerin oynanması lazım. Gereken önlemleri alacağız" ifadelerini kullandı.
- 11.4.2020
- Yasağın ardından halk marketlere akın etti!
- Son dakika: İşte sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler
- Ronaldo tarihe geçiyor! 1 milyar dolar...
- Mesut Özil'den flaş transfer itirafı! "İmza atacağımı düşünüyordum..."
- Michael Jordan ve Muhammed Ali belgeseli ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Efsaneler ekranda...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yardımcı: Liglerin oynanması gerek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.