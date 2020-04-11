Yardımcı: Liglerin oynanması gerek

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, liglerin durumuyla ilgili konuştu. Yardımcı, "Liglerin en erken başlama tarihi için haziran başını söylemiştik. Ama bu tarihi mayıs başında tekrar değerlendireceğiz. UEFA, tüm liglerin bu yaz içinde bitirilmesini istiyor. Kulüplerin daha büyük hasar almaması için liglerin oynanması lazım. Gereken önlemleri alacağız" ifadelerini kullandı.