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10 Nisan 2020, Cuma
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'ya dört yıldızlı hapis

Ronaldinho'ya dört yıldızlı hapis

'da sahte pasaport nedeniyle hapse giren daha sonra 1.6 milyon dolar kefaletle cezası ev hapsine çevrilen , kral dairesinde kalacak.

başkenti Asuncion'da 4 yıldızlı bir otele yerleşecek R10'un dairesinde havuz ve spor salonu bile bulunuyor. Brezilyalı yıldız kardeşiyle 32 gün hapis yatmıştı.

  1. 10.4.2020
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