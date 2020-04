Zeki Uzundurukan gündemi değerlendirdi

Bu salgından sonra 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' söylemleri öne çıkmış durumda. Futbolda ne değişebilir?

Evet, bence de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak futbol dünyasında. 1) Öyle 100-150 milyon euro'luk transferleri unutun... 2) Yıllardır altyapıya sırtını dönen yarışmacı kulüpler bile, kurtuluşun altyapıdan geçtiğinin farkına varacaklar ve vardılar bile... 3) Kulüpler, yıllık planlamalar yaparken; artık 'kriz senaryolarını' da düşünerek B ve C Planı da üretmek zorundalar. 4) Her kulüp ayağını yorganına göre uzatacak artık. 5) Avrupa'da kariyerinin sonuna gelmiş, yaşı ilerlemiş yıldız isimlere şu aşamadan sonra sıcak bakılmayacak. Öyle de olması lazım. Yani riskli transfer dönemi son bulacak. 6) Her kulüp, nokta atışı transfer peşinde koşacak.



Bazı yabancı futbolcular 'erteleme' kararı çıkmadan 'oynamak istemiyorum' açıklamaları yaptı. Bazıları ülkemizi terk etti. Bu size göre doğru bir davranış mı?

Futbolcular da bizler gibi birer insan... İnsan psikolojisini iyi etüt etmek lazım. Bazı yabancı futbolcuların erteleme kararından önce 'ben oynamak istemiyorum' diye diretmelerini doğru bulmuyorum. Ama onları da anlamaya çalışıyorum. Korku ve endişe hepimizde olan duygular. Hepimizin bir mesleği var ve bu virüs belasına rağmen, mesleklerimize devam ediyoruz. Ama evde ama işyerlerimizde. O yüzden futbolcular da erteleme kararı çıkmadan önce 'ben oynamak istemiyorum' dememelilerdi. Sonuçta şu anda evdeler. Ülkemizi terk eden futbolcular, ailelerinin yanına gittiler. Ama şu ortamda tüm dünya, salgına karşı çok önemli bir sınav veriyor. Bu ülkeler içinde en güvenli ülke, Türkiye! Keşke Türkiye'de kalsalardı...

DUYGUSAL BİR TEPKİ GÖSTERİLDİ

Spor camiasından Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Rüştü gibi isimler koronavirüse yakalandı ve iyileşti. Terim'in yakalanması sonrası TFF'ye gösterilen tepki doğru muydu?

Hepimiz bu dönemde aşırı duygusal olabiliyoruz. Zor ve alışık olmadığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönemi, ancak kenetlenerek, hemfikir olarak aşabiliriz. Fatih Terim hocamıza, örnek bir Galatasaraylı olan Abdurrahim Albayrak'a, kaleciliği gibi yorumculuğu da güçlü olan Rüştü Reçber'e daha önce de dilediğim gibi çok geçmiş olsun diyorum. Bu zor dönemi atlattılar. Şükürler olsun ki tekrar aramıza döndüler. Aşırı duygu yoğunluğu içinde TFF'ye bir tepki gösterildi. Ama sonuçta TFF de geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sonuçta hiçbir şey, insan sağlığından daha önemli olamaz. Olmamalı da...

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Olan, olmayana yardım edecek ve bu zor günler elbette geçecek. Dünyaya örnek olacak bir kenetlenme içindeyiz. Bu süreçten güçlenerek çıkacağız.

Covid 19 nedeniyle dünya, tarihi bir felaket yaşıyor. Cumburbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na tüm halkımız gibi futbolcular da yoğun ilgi gösteriyor. Bu durum neyin göstergesi?

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'nda tüm halkımız adeta seferberlik derecesinde yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle spor dünyasındaki yabancı futbolcuların, bu kampanyaya ilgileri, yaptıkları yardımlar beni çok duygulandırdı. Sosa'nın 'Bu halk bizi bağrına bastı. Her yerde bizlere yoğun sevgi gösteriyorlar. Biz de böyle bir dönemde onlara kucak açacağız' diyerek, takım arkadaşlarına öncülük etmesi, alkışı hak eden bir davranıştı. Olaya sadece Dört Büyükler özelinden bakmamak lazım. Çünkü imkanı olan tüm kulüpler, başkanlar, yöneticiler, futbolcular, kulüp çalışanları vs. kampanyaya yoğun bir ilgi gösterip, sahiplendiler. Gerçekten dünya olarak, zor bir dönemden geçiyoruz. Olan, olmayana yardım edecek ve bu zor günler de elbette geçecek. Şu anda dünyaya örnek olacak bir kenetlenme içindeyiz. El ele verip, bu zor günlerden güçlenerek çıkacağız inşallah...

Arda Turan, ihtiyaç sahibi bir ailenin kirasını vermek için gittiğini ama yaşlı bir teyzenin 'Benimki ödendi, başkasınınkini öde' cevabı ile duygulandığını açıkladı.

Arda Turan'ın ne kadar yardımsever bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Yaşlı teyzenin, Arda Turan'a verdiği cevap, bizim ne kadar asil bir millet olduğumuzun bir ispatı, bir belgesi... Topluma örnek olmuş, yıldız sıfatını kazanmış futbolcular, sanatçılar böyle dönemlerde büyüklüklerini, yardımseverliklerini göstermeliler. Arda Turan da alkışı hak edecek davranışı ile yine kalplerdeki yerini aldı. Helal olsun Arda Turan...

FEDA GEREKLİ

Maddi zorluk çeken kulüplerimiz futbolcu ödemelerini nasıl yapabilir? Barcelona, Juventus gibi takımların futbolcuları 'Feda'ya gitti. Bizde yönetimler nasıl hareket etmeli?

Bu salgın krizinden bütün sektörler gibi futbol sektörü de çok etkilendi. Kulüpleri maddi bakımdan ayakta tutan 3 temel unsur var. 1) Maç günü gelirleri, 2) Tribün gelirleri, 3) Ticari gelirler... Şu anda bunlar sekteye uğradı. Bu durumu bütün futbolcular görebiliyor. Ben bu aşamada hiçbir futbolcunun çıkıp da 'Bu ayki transfer taksidim gecikti. Hemen ödeyin' diyerek kulüp yönetimlerini zorda bırakacağını düşünmüyorum. Şu aşamada böyle acımasız bir tutum sergileyecek futbolcudan da o kulübe hayır gelmez. Hemen göndermek lazım. Elbette ki her şey normale döndükten sonra futbolcu ödemeleri kaldığı yerden devam edecektir. Feda olayı ise bambaşka bir durum... Barcelona ve Juventus gibi dünya futbolunun lokomotifi olan kulüplerdeki futbolcuların indirime gitmesi çok güzel. Örnek bir davranış aynı zamanda. Bizim kulüplerimizde de 'feda çağrısı' yapıldığı anda, hele hele şöyle bir dönemde futbolcuların bu çağrıya duyarsız kalmayacaklarını düşünüyorum. Bizim ligimizde de çok büyük para kazanan oyuncular var. İşe onlardan başlamak lazım. Kulüplerimiz zaten borç batağında... Şu anda büyük gelir kaybı yaşadıkları bir dönemden geçiyorlar. O yüzden 'feda' şart diyorum. Her futbolcunun da elini taşın altına sokmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Gün birlik günü, gün fedakarlık günü sevgili futbolcular...

GÜZEL GÜNLER İÇİN EVDE KALALIM

Virüs salgını nedeniyle ligler ertelendi. UEFA da çözüm için çare arıyor. Haziran ve ağustos aylarında liglerin oynanması planlanıyor. Bizi nasıl bir senaryo bekliyor?

UEFA, bu salgında tüm çabasını, tüm iyi niyetini ortaya koydu. Liglerin oynanıp, bitirilmesinden yana tavır alması da önemli. İnşallah haziran ayına kadar tüm dünyada virüs etkisini yitirir de dünya normale döner. Liglerin haziran ayında oynanabilmesi için, takımların an az 1 aylık kamp dönemi geçirmeleri gerekir. Yani takımlar, mayıs ayının ortalarında sahaya inip, çalışmalara başlarsa, haziran ayının ortalarında da ligin kalan bölümü oynanabilir. Ağustos ayında ligi oynatmak çok zor olur. Çünkü mevsim, futbol oynamaya müsait olmaz. Ama bu ligi de oynatmak lazım. 26 haftalık bir alınterini, ortaya çıkan puan cetvelini kimse yok sayamaz. Tabii burada takımlar, bu süreçten sonra nasıl bir performansla sahaya dönecek, orası da çok önemli. Şu bir gerçek ki, futbolu çok özledik, hayatımızda büyük yeri varmış futbolun ve sporun... Futbola kaldığı yerden en kısa sürede devam edebilmek için devletimizin ve Sağlık Bakanlığımızın çağrılarına lütfen ve lütfen uyalım. 'EvdekalTürkiye!' Güzel günler için; futbol dolu günler için...

Futbolcuların bu kadar evde kalması sonrası bu lig oynanabilir mi? Sonuçta uzun süre evde kaldılar ve bir tempolu idman yapamadılar.

Futbolcular teknik direktörlerinin verdiği idman programlarını evlerinde uygulamaya çalışıyorlar. Ama bu idmanlar, çalışmalar; futbolcuların maçlara çıkmasına hiç mi hiç yetmez! Şu şartlarda 15-20 dakikaya bile çıkamazlar ve sakatlanırlar. Başta da dediğim gibi her şey normale döndükten sonra her takımın en az 20-30 günlük kampa ihtiyacı var. Kamp süreci geçirmeden, ligin kalan 8 haftasını oynamalarına imkan yok! Bütün bunların planlarını çok iyi yapmak zorunda hem TFF, hem de kulüplerimiz. Buna görev davranmak zorundalar.