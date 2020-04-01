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01 Nisan 2020, Çarşamba
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toplanıyor

UEFA toplanıyor

, 55 ülke federasyonu ile birlikte bugün UEFA organizasyonları ve liglerin akıbetiyle ilgili video konferans aracılığıyla toplantı yapılacağını açıkladı.

, 55 ülke federasyonu ile birlikte bugün UEFA organizasyonları ve liglerin akıbetiyle ilgili video konferans aracılığıyla toplantı yapılacağını açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler ile ilgili nasıl bir yol izleneceğinin görüşüleceği kaydedildi.
  1. 1.4.2020
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