İşte günün en çok konuşulan adamı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol İşte günün en çok konuşulan adamı

İşte günün en çok konuşulan adamı

İşte günün en çok konuşulan adamı

Paraguay'da kardeşi ile birlikte sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle tutuklanan dünyaca ünlü 'nun son görüntüleri en çok paylaşım yapılanlar arasındaydı.

Paraguay'da kardeşi ile birlikte sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle tutuklanan dünyaca ünlü 'nun son görüntüleri en çok paylaşım yapılanlar arasındaydı. Hapishane avlusunda cezaevindeki arkadaşlarıyla ayak tenisi oynayan Brezilyalı'nın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

  1. 31.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İşte günün en çok konuşulan adamı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN