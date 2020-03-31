İşte günün en çok konuşulan adamı
Paraguay'da kardeşi ile birlikte sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle tutuklanan dünyaca ünlü Ronaldinho'nun son görüntüleri en çok paylaşım yapılanlar arasındaydı.
Paraguay'da kardeşi ile birlikte sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle tutuklanan dünyaca ünlü Ronaldinho'nun son görüntüleri en çok paylaşım yapılanlar arasındaydı. Hapishane avlusunda cezaevindeki arkadaşlarıyla ayak tenisi oynayan Brezilyalı'nın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
- 31.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte günün en çok konuşulan adamı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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