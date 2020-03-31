İşte günün en çok konuşulan adamı

Paraguay'da kardeşi ile birlikte sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle tutuklanan dünyaca ünlü Ronaldinho'nun son görüntüleri en çok paylaşım yapılanlar arasındaydı. Hapishane avlusunda cezaevindeki arkadaşlarıyla ayak tenisi oynayan Brezilyalı'nın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.