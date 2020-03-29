Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'den bağış çağrısı
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, futbolculardan, corona virüsü salgını nedeniyle desteğe ihtiyacı olan insanlara maddi yardımda bulunmalarını talep etti. Yapılan açıklamada, "Amansız bir mücadele verdiğimiz corona virüsü salgını sebebiyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için futbolcu arkadaşlarımızı yardım eli uzatmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
İŞTE TPFD'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye olarak da amansız bir mücadele verdiğimiz corona virüsü salgını sebebiyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için futbolcu arkadaşlarımızı YARDIM eli uzatmaya çağırıyoruz.
Konunun muhatapları ile yaptığımız görüşmeler sonucunda güvenilir maddi veya gıda yardımı yapmanın en güvenilir yolunun ilgili Kaymakamlıklar ve Valilikler olduğu bilgisi devletimiz tarafından halkımızla paylaşılmaktadır.
Maddi veya gıda kolisi yardımı yapmak isteyen futbolcu arkadaşlarımızın;
1- Eğer yapmak istediğiniz yardım türü gıda kolisi ise bulunduğunuz ilçenin Kaymakamlığı veya ilin Valiliği ile iletişime geçip bu kurumlarda var olan listelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım paketlerinizi ulaştırabilirsiniz.
2- Eğer yapmak istediğiniz yardım maddi ise, yine bulunduğunuz ilçenin Kaymakamlığı veya ilin Valiliği ile iletişime geçerek Sosyal Yardımlaşma hesaplarına dilediğiniz miktarı yatırabilir, devlet kurumlarının ellerinde bulunan listeye göre belirlediği ihtiyaç sahiplerine bu paraların ulaşmasına vesile olabilirsiniz.
Ayrıca; futbolcu arkadaşlarımız bu maddi yardımları bireysel olarak yapabilecekleri gibi eğer isterlerse, Profesyonel Futbolcular Derneği'nin bağış hesaplarına göndererek güvenli şekilde bağışlarının yerine ulaşmasını sağlayabilir.
Hep birlikte el ele tüm dünya gibi ülkemizin de geçtiği bu zor günleri dikkatli davranarak ve evimizde kalarak en az sağlık sorunuyla atlatmak dileğiyle..
- 29.03.2020
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