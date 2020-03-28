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28 Mart 2020, Cumartesi
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Uruguay'dan flaş corona virüsü kararı! İşine son verdiler

Uruguay'dan flaş corona virüsü kararı! İşine son verdiler

Liglerin corona virüsü nedeniyle ertelendiği Uruguay'da federasyon flaş bir karara imza attı. , 2006'dan bu yana teknik direktörlüğünü yapan ve 400 federasyon çalışanının işine son verildiğini açıkladı. Federasyon mecburi sebeplerden ötürü böyle bir karar almak zorunda kaldıklarını ifade etti. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Corona virüsü nedeniyle liglerin ertelendiği Uruguay'da federasyonu ülke gündemine damga vuran bir karara imza attı.
teknik direktör 'in de dahil olduğu 400 federasyon personelinin işine son vererek faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı. Oscar Tabarez 2006'dan beri Uruguay Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.

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Öte yandan Uruguay Futbol Federasyonu şu anda sadece temel ihtiyaçlar için maddi harcama yapılacağını, onun dışındaki sözleşme ve tüm faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.

  1. 28.03.2020
  2. Güncelleme: 28.03.2020 19:11
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