Uruguay'dan flaş corona virüsü kararı! İşine son verdiler
Liglerin corona virüsü nedeniyle ertelendiği Uruguay'da federasyon flaş bir karara imza attı. Uruguay Futbol Federasyonu, 2006'dan bu yana milli takımın teknik direktörlüğünü yapan Oscar Tabarez ve 400 federasyon çalışanının işine son verildiğini açıkladı. Federasyon mecburi sebeplerden ötürü böyle bir karar almak zorunda kaldıklarını ifade etti. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Corona virüsü nedeniyle liglerin ertelendiği Uruguay'da futbol federasyonu ülke gündemine damga vuran bir karara imza attı.
Uruguay Futbol Federasyonu teknik direktör Oscar Tabarez'in de dahil olduğu 400 federasyon personelinin işine son vererek faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı. Oscar Tabarez 2006'dan beri Uruguay Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.
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Öte yandan Uruguay Futbol Federasyonu şu anda sadece temel ihtiyaçlar için maddi harcama yapılacağını, onun dışındaki sözleşme ve tüm faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.
- 28.03.2020
- Güncelleme: 28.03.2020 19:11
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