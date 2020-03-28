Uruguay'dan flaş corona virüsü kararı! İşine son verdiler

Corona virüsü nedeniyle liglerin ertelendiği Uruguay'da futbol federasyonu ülke gündemine damga vuran bir karara imza attı.

Uruguay Futbol Federasyonu teknik direktör Oscar Tabarez'in de dahil olduğu 400 federasyon personelinin işine son vererek faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı. Oscar Tabarez 2006'dan beri Uruguay Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.

FEDERASYON OHAL İLAN ETTİ!

Öte yandan Uruguay Futbol Federasyonu şu anda sadece temel ihtiyaçlar için maddi harcama yapılacağını, onun dışındaki sözleşme ve tüm faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.