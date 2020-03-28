2 yıl sonra komadan çıktı

Ajax'ın 8 Temmuz 2017'de W. Bremen ile yaptığı hazırlık maçında kalbi duran Abdelhak Nouri, 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı. 22 yaşındaki futbolcunun ağabeyi Abderrahim, "Yataktan kalkamıyor. Son anlarda kaşlarını kaldırarak geliştirdiğimiz bir iletişimimiz var. Onun için en iyi spor olarak görünüyor. Yemek yiyor" dedi.