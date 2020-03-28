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28 Mart 2020, Cumartesi
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2 yıl

2 yıl sonra komadan çıktı

'ın 8 2017'de W. ile yaptığı hazırlık maçında kalbi duran , 2 yıl 9 ay .

'ın 8 2017'de W. ile yaptığı hazırlık maçında kalbi duran , 2 yıl 9 ay . 22 yaşındaki futbolcunun ağabeyi Abderrahim, "Yataktan kalkamıyor. Son anlarda kaşlarını kaldırarak geliştirdiğimiz bir iletişimimiz var. Onun için en iyi spor olarak görünüyor. Yemek yiyor" dedi.

  1. 28.3.2020
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