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27 Mart 2020, Cuma
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O başkan artık mensubu

O başkan artık ordu mensubu

Koronavirüs salgınının yayılmasının ardından tüm dünyadan dikkat çekici haberler de geliyor.

Koronavirüs salgınının yayılmasının ardından tüm dünyadan dikkat çekici haberler de geliyor. Başkanı Frederico Varandas, virüsle mücadeleye yardımcı olmak adına Portekiz Ordusu'na katıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan 40 yaşındaki Varandas, "Askerlik hizmetimi tamamlamıştım ancak yeniden ülkeme hizmet etme kararı aldım. Ülkede acil durum ilan edildi. Ne zaman ülkemin ihtiyacı olsa geri dönmeye hazırım. Haydi! Elimizden gelenin en iyisini yapalım" ifadelerini kullandı.

  1. 27.3.2020
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