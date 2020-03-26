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26 Mart 2020, Perşembe
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Herkes erteledi sahada

Herkes erteledi Belarus sahada

'da koronavirüs sebebiyle tüm spor organizasyonları durdu. ise futbola aynı şekilde devam ediyor. Hem de tüm maçlar seyircili oynanıyor.

'da koronavirüs sebebiyle tüm spor organizasyonları durdu. ise futbola aynı şekilde devam ediyor. Hem de tüm maçlar seyircili oynanıyor. Federasyon Basın Sözcüsü Oleynik "Maçlar seyircili oynanmaya devam edecek. Ligi durdurmak için kritik bir durum yok. 81 vaka var. 22'si iyileşti" dedi.

  1. 26.3.2020
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