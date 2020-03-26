Herkes erteledi Belarus sahada

Avrupa'da koronavirüs sebebiyle tüm spor organizasyonları durdu. Belarus ise futbola aynı şekilde devam ediyor. Hem de tüm maçlar seyircili oynanıyor. Federasyon Basın Sözcüsü Oleynik "Maçlar seyircili oynanmaya devam edecek. Ligi durdurmak için kritik bir durum yok. 81 vaka var. 22'si iyileşti" dedi.