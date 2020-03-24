TSYD'den TFF'ye başvuru: "Derbide görev yapan basın mensupları teste tabi tutulsun" - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
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'den 'ye başvuru: "Derbide görev yapan basın mensupları teste tabi tutulsun"

TSYD'den TFF'ye başvuru: "Derbide görev yapan basın mensupları teste tabi tutulsun"

Türkiye Spor Yazarları Derneği (), 'in korona virüse yakalanmasının ardından - derbisinde görev yapan tüm basın mensuplarının teste tabi tutulması için 'na () başvuru yaptı.

Teknik Direktörü 'in korona virüse yakalandığının anlaşılmasının ardından 'den 'ye derbi için başvuru geldi. TSYD, 15 Mart'ta TT Stadı'nda oynanan derbide görev yapan tüm basın mensuplarının korona virüs testine tabi tutulmasını istedi. Dernekten yapılan açıklamada, "TSYD, Fatih Terim'in testinin pozitif çıkmasından sonra bugün TFF'ye resmen başvurarak, Galatasaray - maçında görev yapmak zorunda kalan muhabir, yorumcu, foto muhabiri ve kameramanların da teste tabi tutulmasını istemiştir. Basın toplantısına katılan, röportaj yapan, görüntü alan meslektaşlarımız risk altındadır" ifadelerine yer verildi.
  1. 24.03.2020
  2. Güncelleme: 24.03.2020 15:22
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