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24 Mart 2020, Salı
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'de tesisleri tedavi merkezi yapılacak

Güney Kore'de milli takım tesisleri corona virüsü tedavi merkezi yapılacak

Futbol Milli Takımı'nın antrenman tesislerinin, yeni tip (Kovid-19) tedavisi gören hastalar için hizmet vereceği açıklandı.

Futbol Federasyonunun (KFA) internet sitesinden yapılan duyuruda, "Paju'da bulunan antrenman tesisleri Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde 1-2 ay boyunca Kovid-19 virüsünden etkilenenlerin tedavileri için kullanılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İnternet sitesinde konuyla ilgili açıklamasına yer verilen KFA Başkanı Chung Mong-gyu, "Bu karar federasyonun ulusal krize nasıl katkıda bulunabileceği konusunda yaptığı çeşitli değerlendirmeler sonucu alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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  1. 24.03.2020
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