Pele: En iyisi Ronaldo - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
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: En iyisi Ronaldo

tarihinin en iyilerinden biri olarak gösterilen , katıldığı bir programda ilginç açıklamalar yaptı.

tarihinin en iyilerinden biri olarak gösterilen , katıldığı bir programda ilginç açıklamalar yaptı. 'ya övgüler yağdıran 79 yaşındaki Pele, "Günümüzün en iyisi bana göre o. Fakat 'yi de unutmamak lazım. Tarihin en iyisi konusunda Zico, Ronaldinho, Ronaldo, Beckenbauer, Cruyff gibi isimler var. Ancak en iyisi Pele'ydi. Çünkü herkes benimle kıyaslanıyor. Bu benim hatam değil" ifadelerini kullandı.
  1. 23.3.2020
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