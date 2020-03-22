Ateş Kara’dan kritik uyarı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüsün futbolculara etkisiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Hastalığın ağır gittiğini belirten Kara, "Koronavirüse yakalananların büyük çoğunluğu iyileşiyor. Fakat iyileşenlerin akciğerlerinde hasar kalabiliyor. Bir futbolcu bu hastalığı geçirdikten sonra hayatının kalan kısmında futbol oynanama ihtimali çok yüksek. Bu nedenle hastalığı çok ciddiye almalıyız" diye konuştu.
- 22.3.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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