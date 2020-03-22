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22 Mart 2020, Pazar
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’dan kritik uyarı

Ateş Kara’dan kritik uyarı

üyesi Prof. Dr. , koronavirüsün futbolculara etkisiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Hastalığın ağır gittiğini belirten Kara, "Koronavirüse yakalananların büyük çoğunluğu iyileşiyor. Fakat iyileşenlerin akciğerlerinde hasar kalabiliyor. Bir futbolcu bu hastalığı geçirdikten sonra hayatının kalan kısmında futbol oynanama ihtimali çok yüksek. Bu nedenle hastalığı çok ciddiye almalıyız" diye konuştu.

  1. 22.3.2020
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