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19 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Futbol Ligler erteleniyor mu? Toplantı başladı!

Kritik koronavirüs toplantısı!

Kritik koronavirüs toplantısı!

Gençlik ve , sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tüm spor federasyonları başkanlarının bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştireceğini duyurmuştu. Toplantı 13:30'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ", Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13:30'da bir araya gelerek korona virüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan korona virüs salgını özellikle Avrupa'da etkisini göstermiş ve birçok ülkede ligler ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu ise tedbir olarak maçların seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Türkiye ligi içinde karar 13:30'da başlayan toplantı sonrası belli olacak. Yapılacak toplantının ardından liglerin ertelenip ertelenmeyeceği ile ilgili kararın açıklanması bekleniyor.

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  1. 19.03.2020
  2. Güncelleme: 19.03.2020 13:37
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