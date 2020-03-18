Koronavirüs zirvesi sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan alınan tedbirleri açıklıyor | CANLI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde koronavirüs toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çankaya'daki koronavirüs toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
"Dünyada ağır sonuçları olan salgınlar, aynı zamanda büyük siyasi, sosyal, ekonomik dönüşümlerin de tetikleyicisi olmuştur. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği açıkça ortadadır. Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz.
"ÜLKEMİZ BU SÜRECE EN HAZIRLIKLI ŞEKİLDE YAKALANMIŞTIR"
Türkiye'nin bu fotoğrafı özellikle kendi içinde avantajlı bir yerde durdurarak bunu oraya döndürmesi şart. Son 17 yılda ülkemizin temel hizmet alanları ve altyapısında gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşüm sayesinde hamdolsun bu sürece en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır. Dengeli politikalar, özel sektörün üretim gücünü desteklerken eğitim, sağlık, sosyal güvenlik alanlarındaki hizmetlerin kamu garantisiyle kesintisiz sürmesini sağlamıştır.
"BATI ÜLKELERİ KAMU HİZMETLERİNİ BAŞINDAN SAVMIŞTIR"
Batı ülkeleri ise kamu hizmetlerini görünüşe özel sektöre devrederek, başından savmıştır. Batı bugün hastanelerini, temel hizmet kurumlarını devletleştirmeye başladı. 'Ölen ölür kalan sağlarla devam ederiz' anlayışı ile Batılı STK'ların devam ettiğini görüyoruz. Yaşadığımız süreci, derin arka planı, belirsiz geleceği göz önünde bulundurarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun için büyük güçlü Türkiye hedefimize 2053, 2071 vizyonlarımıza bağlılığımızı artırarak hep birlikte çok çalışacağız. 21. asrı Türkiye'nin asrı haline getireceğiz. Aziz milletim, değerli basın mensupları, bilindiği gibi yeni koronavirüs veya Kovid-19 hastalığı, 2019 yılı Aralık ayında Çin'in Vuhan şehrinde tespit edildi.
"BUGÜNE KADAR ÖLÜ SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI"
Ocak ayında ilk ölüm haberi geldi. Hemen ardından hastalık, Tayland, Japonya ve ABD'de görüldü. Kovid-19 Avrupa'da ilk olarak Fransa'da tespit edildi. DSÖ Ocak ayının sonunda acil durum ilan etti. Yolcu gemilerinden sınır kapılarına, uçaklardan trenlere kadar karantina tedbirleri yaygınlaştırıldı. SARS salgınındaki can kaybını geride bıraktı. İtalya'daki ölümler dikkat çekici düzeyde arttı. DSÖ, salgını pandemi ilan etti. Pek çok ülke sınırlarını insan trafiğine kapattı. İnsanların evde kalmalarını sağlamaya yönelik pek çok önlem aldı. Bugüne kadar vaka sayısı 200 bine ölü sayısı 8 bine yaklaştı, 80 bin kişi iyileşti.
"14 OCAK'TA KORONAVİRÜSE KARŞI BİLİM KURULU OLUŞTURDUK"
Türkiye, en başından itibaren bu hastalıkla ilgili gelişmeleri yakından izlemiş, tedbirlerini de süratle alarak hayata geçirmiştir. 6 Ocak'ta bir operasyon merkezi 14 Ocak'ta Bilim Kurulu oluşturarak gelişmeleri an be an takibe aldık. Konuyla ilgili herkesi teşhisten tedaviye kadar tüm süreçlerle ilgili bilgilendirdik. 20 Ocak'tan itibaren hastalığın görüldüğü ülkemize gelen yolcuları taramadan geçirdik. Bilim Kurulumuzun belirlediği tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından süratle hayata geçirilmesini temin ettik.
"3 ŞUBAT'TA ÇİN'E OLAN TÜM UÇUŞLARI DURDURDUK"
Dışişleri Bakanlığımız seyahat uyarılarını yayınlamaya başladı. Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarımızı askeri bir uçakla ülkemize getirerek karantinaya aldık. Bu yolculardan hiçbirinde hamdolsun virüs çıkmadı. Riskli bölgelere yapılan tüm uçuşlarda, yolcuların termal kamera ile taranması işlemine geçtik. 3 Şubat'ta Çin'e olan tüm uçuşları durdurduk. 23 Şubat'ta hastalığın ortaya çıktığı ve yayılmaya başladığı İran'dan ülkemize tüm geçişleri kapattık. 27 Şubat'ta İran, Irak, Gürcistan'la olan 8 sınır kapımızda sahra hastaneleri kurduk.
"20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINI DAHA GERÇEKLEŞTİRDİK"
Hazirandaki Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları, tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır. (LGS ve YKS) Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz. Bu vesileyle 20 bin öğretmenimizin atamasını daha gerçekleştirdiğimizin müjdesini veriyorum.
VİRÜS SALGINININ YAPILMASI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER
13 Mart'ta ülkemizdeki vaka sayısı 5'e çıktı. Yeni kararlar aldık. Almanya, Fransa ve İspanya dahil 9 Avrupa ülkesiyle olan hava yolu ulaşımını durdurduk. Hastanelere ziyaretçi sınırlaması getirdik. Kamuda çalışan hamile, süt izinlileri, engellilere, 60 yaş üstü personele 12 gün idari izin verdik. Özel kreşleri, bakım evlerini tatil ettik. Kışlalardaki askerlerin çarşı izinlerini durdurduk. Ceza infaz kurumlarındaki görüşler ve nakillere ara verdik. Acil olmayan duruşmaların ertelenmesinin de yolunu açtık. Kültür sanat faaliyetlerini nisan sonuna kadar erteledik. İlaçları rapora bağlı hastaların, kronik hastaların hastaneye gitmeden ilaçlarını alabilmelerine imkan tanıdık.Nisan ayı sonuna kadar ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetleri, toplantıları, kongreleri, konferansları, askeri tatbikatları, bedelli askerlik celplerini tehir ettik. İhracatçılarımızın etkilenmemesi için gümrük kapılarında her türlü tedbirleri aldık. İran üzerinden yapılan Orta Asya ihracatlarının TIR güzergahlarını Gürcistan ve Azerbaycan'a yönlendirdik. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu seferlerini 6 bin tona çıkaracak çabaları başlattık.
"FAHİŞ FİYATLA MAL SATMAYA ÇALIŞAN FİRMALARA DENETİMLERİ YOĞUNLAŞTIRDIK"
Vatandaşlarımıza fahiş fiyatlarla mal satmaya çalışan firmalara, özellikle bütün birimlerimizi devreye sokarak denetimlerimizi yoğunlaştırdık, cezai müeyyideleri de etkinleştirdik. İş dünyasıyla ortaya çıkan yeni durum karşısında alınabilecek tedbirleri sürekli istişare ettik. Umreden dönen vatandaşımız yeni vaka olarak kayıtlara geçti.
"UMREDEN DÖNEN 10 BİN 330 VATANDAŞIMIZI KARANTİNAYA ALDIK"
Umreden dönen vatandaşlarımızın öğrenci yurtlarında karantina uygulamasını başlattık. Umreden dönen 10 bin 330 vatandaşımızı karantinaya aldık. Bar, gazino, gece kulübü gibi eğlence yerlerinin, müzelerin faaliyetlerini durdurduk. Uçuşların durdurulduğu ülkelerden gelen her vatandaşımızın 14 gün karantidada tutulmasını kararlaştırdık. Diyanet İşleri Başkanlığımızın herkesin namazını evinde veya isterse camide ferdi olarak eda edebileceğini Din İşleri Yüksek Kurulu kararını açıkladı. En yüksek risk grubunda bulunan cami cemaatinin korunmasında önemli adımı atmış olduk. Kahvehane, kafe, gazino, sinema, düğün salonu, konser salonu, internet kafe, taziye evi gibi mekanların faaliyetlerine geçici bir şekilde ara verilmesini kararlaştırıldık.
"DAHA DA GÜÇLENEREK BU SIKINTILI SÜRECİ ATLATACAĞIZ"
Elbette bu süreçte adeta virüs ülkemize gelmekte niye geç kaldı diye dizlerini dövenler, yalan haberlerle kaos çıkarmaya çalışanlar da çıktı. Milletimizle birlikte ülkemize yönelik her saldırı nasıl dirayet ve kararlılıkla göğüslemişsek bu sıkıntıyı da yine aynı şekilde karşıladık. Türkiye'nin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, kardeşliğidir. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile bu sıkıntılı süreçten daha güçlenerek atlatacağımıza tüm kalbimle inanıyorum.
"TEDBİRLERE UYARSAK EVDE KALMA SÜRESİNİ 3 HAFTAYLA SINIRLI TUTABİLİRİZ"
Biz önce insan diyen bir milletin torunlarıyız. Bunun için aldığımız her tedbir insanların hayatını ve geleceğini korumaya yöneliktir. Sağlıklı insanlar hastalığı rahatça atlatırken, yaşlı ve kronik hastalar zorlanabiliyor. Kovid-19 hastalığından en iyi korunma yöntemi herkesin kendi kendine tedbir almasıdır. Her birimizin fedakarlıkta bulunma zorunluluğu vardır.Açıklanan tedbirlere hep birlikte uyarsak evde kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz. Hem inancımızda hem kültürümüzde, vücut temizliği, hane temizliği ve çevre temizliği çok önemlidir. Sevgisini dokunmakla gösteren bir milletiz, ama buna bir süre ara vermeli sevgimizi yüreğimizle ve dilimizle göstermekle yetinmeliyiz.
Çankaya Köşkü'ndeki Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na şu isimler katıldı:
1.FUAT OKTAY / CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI
2.BERAT ALBAYRAK / HAZİNE VE MALİYE BAKANI
3.ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK / AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI
4.MURAT KURUM / ÇEVRE VE ŞEGİRCİLİK BAKANI
5.FATİH DÖNMEZ / ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI
6.MEHMET NURİ ERSOY / KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI
7.FAHRETTİN KOCA / SAĞLIK BAKANI
8.MUSTAFA VARANK / SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI
9.BEKİR PAKDEMİRLİ / GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI
10.RUHSAR PEKCAN / TİCARET BAKANI
11.M. CAHİT TURHAN / ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI
12.MEHMET KASAPOĞLU / GENÇLİK VE SPOR BAKANI
13.ABDÜLHAMİT GÜL / ADALET BAKANI
14.MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU / DIŞİŞLERİ BAKANI
15.ZİYA SELÇUK / MİLLİ EĞİTİM BAKANI
16.HULUSİ AKAR / MİLLİ SAVUNMA BAKANI
17.SÜLEYMAN SOYLU / İÇİŞLERİ BAKANI
18.NACİ AĞBAL / STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANI
19.NURETTİN CANİKLİ / AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
20.NUMAN KURTULMUŞ / AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
21.LÜTFİ ELVAN / TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
22.MURAT UYSAL / MERKEZ BANKASI BAŞKANI
23.ALİ FUAT TAŞKESENLİOĞLU / SPK BAŞKANI
24.BİROL KÜLE / REKABET KURUMU BAŞKANI
25.ZAFER SÖNMEZ / VARLIK FONU GENEL MÜDÜRÜ
26.ERİŞAH ARICAN / BİST BAŞKANI
27.OSMAN ARSLAN / HALKBANK GENEL MÜDÜRÜ
28.HÜSEYİN AYDIN / ZİRAATBANK GENEL MÜDÜRÜ
29.ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH / VAKIFBANK GENEL MÜDÜRÜ
30.İKRAM GÖKTAŞ / VAKIF KATILIM GENEL MÜDÜRÜ
31.METİN ÖZDEMİR / ZİRAAT KATILIM GENEL MÜDÜRÜ
32.YUSUF BÜYÜK / İLBANK GENEL MÜDÜRÜ
33.ALİ GÜNEY / EXIMBANK GENEL MÜDÜRÜ
34.İBRAHİM HALİL ÖZTOP / KALKINMA VE YATIRIM BANKASI GENEL MÜDÜRÜ
35.BURAK DAĞLIOĞLU / YATIRIM OFİSİ BAŞKANI
36.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU / TOBB BAŞKANI
37.NAİL OLPAK / DEİK BAŞKANI
38.İSMAİL GÜLLE / TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ BAŞKANI
39.SİMONE KASLOWSKİ / TÜSİAD BAŞKANI
40.ABDURRAHMAN KAAN / MÜSİAD BAŞKANI
41.MAHMUT ARSLAN / HAK-İŞ BAŞKANI
42.ERGÜN ATALAY / TÜRK-İŞ BAŞKANI
43.ÖNDER KAHVECİ / TÜRK-KAMUSEN BAŞKANI
44.ALİ YALÇIN / MEMURSEN BAŞKANI
45.YAŞAR DOĞAN / TÜM SANAYİCİ İŞADAMLARI DER. (TÜMSİAD) BAŞKANI
46.ERKAN GÜRAL / TÜRK GENÇ İŞADAMLARI KONF. (TÜGİK) BAŞKANI
47.ORHAN AYDIN / ANADOLU ASLANLARI İŞADAMLARI DERNEĞİ (ASKON) BAŞKANI
48.AYŞEM SARGIN / ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ (YASED) BAŞKANI
49.ORHAN TURAN / TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONF (TÜRKKONFED) BAŞKANI
50.BENDEVİ PALANDÖKEN / TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONF (TESK) BAŞKANI
51.ABDÜLKADİR AKGÜL / TESKOMB BAŞKANI
52.CELAL KOLOĞLU / TİSK BAŞKANVEKİLİ
53.FAHRETTİN ALTUN
54.HASAN DOĞAN
55.HAMDİ KILIÇ
56.İBRAHİM KALIN
EKONOMİ POLİTİKALARI KURULU
1. YİĞİT BULUT
2. KORKMAZ KARACA
SAĞLIK POLİTİKALARI KURULU
1. PROF. DR. SERKAN TOPALOĞLU
2. DR. SEMA RAMAZANOĞLU
3. PROF. DR. NECDET ÜNÜVAR
4. PROF. DR. İBRAHİM ADNAN SARAÇOĞLU
5. UZMAN DR. ÜMMÜ GÜLŞEN ÖZTÜRK
6. DT. ZÜLFİYE FÜSUN KUMET
7. PROF. DR. ZÜMRÜT BEGÜM ÖGEL
8. NÜKET KÜÇÜKEL EZBERCİ
9. AHMET SELİM KÖROĞLU
HAKAN FİDAN / MİT BAŞKANI
ALİ ERBAŞ / DİYANET İŞLERİ BAŞKANI
METİN FEYZİOĞLU / BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI
İLKER AYCI / THY BAŞKANI
YEKTA SARAÇ / YÖK BAŞKANI
METİN KIRATLI / İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANI
SÜMEYRA MERVE KILINÇ / CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI
AK PARTİ GRUP BAŞKAN / BAŞKANVEKİLLERİ
NACİ BOSTANCI
MEHMET MUŞ
BÜLENT TURAN
ÖZLEM ZENGİN
MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU
CAHİT ÖZKAN
MAHİR ÜNAL
ÖMER ÇELİK
BİLİM KURULU
ATEŞ KARA
SERHAT ÜNAL
SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI EMİNE ALP MEŞE
- 18.03.2020
- Güncelleme: 18.03.2020 18:49
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