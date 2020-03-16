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16 Mart 2020, Pazartesi
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Mancini'den yorumu

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini'den EURO 2020 yorumu

, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ertelenmesine ya da bu sene oynanmamasına ilişkin alınacak her türlü karara hazır olduğunu belirtti.

RAI 2 kanalında katıldığı bir programa katılan Mancini, 'nin bu sene ileri bir tarihe ya da gelecek yıla ertelenmesi hakkında ne düşündüğü sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Ben her türlü karara uyum sağlarım. Bugün önemli olan hastanedeki insanların sağlığını korumak. Bu şekilde insanları kaybedemeyiz. Bu yıl, 'nı kazanabilirdik eğer bir erteleme olursa gelecek yıl kazanırız. Salı günü 'nın toplantısı var. O zaman bu sezonun nasıl biteceğini ve Avrupa Şampiyonası'nın ertelenip ertelenmeyeceğini göreceğiz"

Mancini, Kovid-19 salgınını kastederek, "Böyle çılgınca bir şey beklemiyorduk. Önemli olan maçları durdurmayı pek çok ülkeden de önce yapmış olmak. Oyuncuların da sağlığını düşünmek gerekiyor. Bu acil durumun bir an önce bitmesini ümit ediyorum" dedi.

, ülkece zor bir haftayı geride bıraktıklarını, belki diğerlerinin de zor geçebileceğini, bu nedenle herkesin evinde kalması gerektiğini vurguladı.

İtalya'da Kovid-19 vakalarının ve ölü sayılarındaki artışların devam ediyor olması sebebiyle askıya alınan liglerin akıbetinin ne olacağına yönelik bir soruya da Mancini, öncelikle virüsten kaynaklı acil durumun aşılması ve ondan sonra diğer konuların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İtalya Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina da dün Corriere dello Sport'a verdiği demeçte, EURO 2020'ye ilişkin, "Sağduyu, haziran için programlanan böylesine büyük Avrupa çapındaki etkinliği yapmayı savunmanın stratejik bir hata olacağını söylüyor" ifadesini kullanmıştı.

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  1. 16.03.2020
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