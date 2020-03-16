Arthur Zico'dan sevindirici haber!

Spor dünyasını da derinden etkileyen koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devem ederken, birçok ünlü isim de test sonuçlarını soyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico da koronavirüs testi yaptırdığını açıklayıp, sonucun negatif çıktığını Instagram hesabından paylaştı.

"İÇİNİZ RAHAT OLSUN"

Zico yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İçiniz rahat olsun. Test yaptırdım ve sonuç negatif çıktı. Ancak tedbirleri sakın elden bırakmayalım. Hep birlikte yetkililerin tavsiyelerine uyalım. Her birlikte, insanların sağlığı için."