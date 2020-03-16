Arthur Zico'dan sevindirici haber! | Koronavirüs test sonucu belli oldu - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Futbol Zico'nun test sonucu belli oldu!

'dan sevindirici haber!

Arthur Zico'dan sevindirici haber!

Bir dönem 'yi de çalıştıran Brezilyalı , koronavirüse yakalanan Jorge Jesus ile birkaç gün önce bir araya geldiği için koronavirüs şüphesiyle test yaptırdığını açıkladı. 67 yaşındaki efsane isim, hesabından müjdeli haberi vererek test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

Spor dünyasını da derinden etkileyen koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devem ederken, birçok ünlü isim de test sonuçlarını soyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.

'de bir dönem 'yi de çalıştıran Brezilyalı da koronavirüs testi yaptırdığını açıklayıp, sonucun negatif çıktığını hesabından paylaştı.

"İÇİNİZ RAHAT OLSUN"

Zico yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İçiniz rahat olsun. Test yaptırdım ve sonuç negatif çıktı. Ancak tedbirleri sakın elden bırakmayalım. Hep birlikte yetkililerin tavsiyelerine uyalım. Her birlikte, insanların sağlığı için."

  1. 17.03.2020
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