UEFA'nın planı ortaya çıktı! EURO 2020 aralıkta mı oynanacak? - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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'nın planı ortaya çıktı! aralıkta mı oynanacak?

UEFA'nın planı ortaya çıktı! EURO 2020 aralıkta mı oynanacak?

'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra Avrupa'da da hızla yayılan ve birçok ülkede liglerin ertelenmesine neden olan koronavirüs 'nın da bir numaralı gündem maddesi haline geldi. ve 'nde oynanması planlanan maçları ileri bir tarihe erteleyen UEFA'nın ile ilgili kararı merakla bekleniyor. İngiliz basınında çıkan haberde ertelenen liglerin yaz aylarında, EURO 2020'nin ise aralık ayında oynanmasının planlandığı ifade edildi.

Avrupa'da hızla yayınlan koronavirüsün ardından 'nin oynanıp oynanmayacağı merak konusu haline geldi. , ve maçlarını ertelerken, Euro 2020 ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

EURO 2020 ARALIK'TA MI OYNANACAK?

Avrupa'da birçok ligin ertelenmesinden sonra Euro 2020'nin akibeti merak edilirken, UEFA'nın bu konuyla ilgili düşüncesini Telegraph gazetesi yazdı.

İngiliz basınında Telegraph'ın haberine göre, UEFA, ve ertelenen diğer liglerin bu yaz oynanmasını, Euro 2020'nin ise Aralık ayında oynanmasını planlıyor. UEFA'da yapılan toplantıda bu fikrin masaya yatırıldığı ve Salı günü gerçekleşecek toplantıda da tartışılacağı öne sürüldü.

  1. 14.03.2020
  2. Güncelleme: 14.03.2020 22:22
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