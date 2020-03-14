UEFA'nın planı ortaya çıktı! EURO 2020 aralıkta mı oynanacak?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra Avrupa'da da hızla yayılan ve birçok ülkede liglerin ertelenmesine neden olan koronavirüs UEFA'nın da bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynanması planlanan maçları ileri bir tarihe erteleyen UEFA'nın EURO 2020 ile ilgili kararı merakla bekleniyor. İngiliz basınında çıkan haberde ertelenen liglerin yaz aylarında, EURO 2020'nin ise aralık ayında oynanmasının planlandığı ifade edildi.
Avrupa'da hızla yayınlan koronavirüsün ardından EURO 2020'nin oynanıp oynanmayacağı merak konusu haline geldi. UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını ertelerken, Euro 2020 ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
EURO 2020 ARALIK'TA MI OYNANACAK?
Avrupa'da birçok ligin ertelenmesinden sonra Euro 2020'nin akibeti merak edilirken, UEFA'nın bu konuyla ilgili düşüncesini Telegraph gazetesi yazdı.
İngiliz basınında Telegraph'ın haberine göre, UEFA, Premier Lig ve ertelenen diğer liglerin bu yaz oynanmasını, Euro 2020'nin ise Aralık ayında oynanmasını planlıyor. UEFA'da yapılan toplantıda bu fikrin masaya yatırıldığı ve Salı günü gerçekleşecek toplantıda da tartışılacağı öne sürüldü.
- 14.03.2020
- Güncelleme: 14.03.2020 22:22
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA'nın planı ortaya çıktı! EURO 2020 aralıkta mı oynanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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