UEFA'nın planı ortaya çıktı! EURO 2020 aralıkta mı oynanacak?

Avrupa'da hızla yayınlan koronavirüsün ardından EURO 2020'nin oynanıp oynanmayacağı merak konusu haline geldi. UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını ertelerken, Euro 2020 ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

EURO 2020 ARALIK'TA MI OYNANACAK?

Avrupa'da birçok ligin ertelenmesinden sonra Euro 2020'nin akibeti merak edilirken, UEFA'nın bu konuyla ilgili düşüncesini Telegraph gazetesi yazdı.

İngiliz basınında Telegraph'ın haberine göre, UEFA, Premier Lig ve ertelenen diğer liglerin bu yaz oynanmasını, Euro 2020'nin ise Aralık ayında oynanmasını planlıyor. UEFA'da yapılan toplantıda bu fikrin masaya yatırıldığı ve Salı günü gerçekleşecek toplantıda da tartışılacağı öne sürüldü.