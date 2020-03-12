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12 Mart 2020, Perşembe
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Liglere erteleme yok

, koronavirüs nedeniyle 80’den fazla turnuvayı ertelediklerini belirtip, ligleri erteleme gibi bir planlarının şu anda olmadığını söyledi.

Gençlik ve Mehmet , koronavirüsün ülkemizdeki spor karşılaşmalarına etkisi konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, liglerin planlandığı gibi devam edeceğini belirtti. Kasapoğlu şunları söyledi: "80'den fazla müsabakayı yurt içinde katılacağımız, yurt dışında var olmamız gereken müsabakaları erteledik. Olumlu gelişmelerde tarihler öne alınabilir, olumsuz gelişmelerde tarihler geri alınabilir. Liglerle ilgili sorular geliyor; liglerin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanması gibi şu an gündemimizde var olan bir durum değil. Onlar da planlandığı gibi bu manada devam edecek. 'mız ile koordinasyonumuz, federasyonlarımızla, uluslararası camiayla olan irtibat noktasında, bu bilgileri güncellemeye devam edeceğiz."
  1. 12.3.2020
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