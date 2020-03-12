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12 Mart 2020, Perşembe
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Fransızlar açıkladı! erteleniyor

Fransızlar açıkladı! EURO 2020 erteleniyor

Dünyayı etkisi altına almaya devam eden koronavirüs nedeniyle , 55 ülkenin federasyonunu tüm yerel bazlı ve Avrupa çapındaki organizasyonların yanı sıra 'nin iptalini görüşmek için video konferans yoluyla toplantıya davet etmişti. 'nın önde gelen L'Equipe Gazetesi EURO 2020'nin gelecek yıla ertelendiğini ve resmi açıklamanın Salı günü yapılacağını duyurdu.

Tüm dünyada yükselen koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesi gündeme geldi. 'nın önde gelen L'Equipe Gazetesi, 'nin gelecek yıla ertelendiğini ve resmi açıklamanın Salı günü yapılacağını duyurdu.

L'Equipe Gazetesi, ", EURO 2020'yi 2021'e erteleme kararı aldı. yapılacak." haberiyle turnuva öncesi şok etkisi yarattı.


"FARKLI ŞEYLER OLABİLİR"

UEFA İcra Komitesi Üyesi Christillin, konuyla ilgili olarak İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"UEFA bir spor kuruluşudur ve hükümetten gelen talimatlara uymaktadır. Şu anda Euro 2020 konusunda bir karar verilmedi. Ancak yarın farklı şeyler olabilir. Kesin karar vermek şu aşamada mümkün değil. Hepimiz gerekli durumları değerlendiriyoruz. Yetkililer ellerinden geleni yapıyor. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi konusunda da durum aynı. Belki tarafsız saha olacak ama karar veren kişi ben değilim.

  1. 12.03.2020
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