Korona sporu vurdu

Koronavirüs nedeniyle İtalya'da ligler 3 Nisan'a kadar ertelendi. Fransa'daki maçlar 15 Nisan'a kadar, İspanya'da ise iki hafta seyircisiz oynanacak. Ayrıca Olympiakos'un başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüse yakalandı.