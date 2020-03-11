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11 Mart 2020, Çarşamba
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Korona sporu vurdu

Korona sporu vurdu

 nedeniyle 'da ligler 3 'a kadar ertelendi.

nedeniyle 'da ligler 3 'a kadar ertelendi. 'daki maçlar 15 Nisan'a kadar, 'da ise iki hafta seyircisiz oynanacak. Ayrıca 'un başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüse yakalandı.

  1. 11.3.2020
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