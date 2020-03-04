Tecrübeli futbolcu Ömer Toprak sakatlandı!

Almanya Kupası çeyrek final maçında Werder Bremen deplasmanda Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Werder Bremen'in Türk stoperi Ömer Toprak aldığı sert müdahale sonrası ciddi şekilde sakatlandı. Oyuna devam edemeyen 30 yaşındaki stoper sahayı sedyeyle terk etti.

Eintracht Frankfurt maç sonrasında Ömer Toprak için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Ömer Toprak, umarız çabuk iyileşirsin" ifadeleri kullanıldı.