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04 Mart 2020, Çarşamba
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Tecrübeli futbolcu sakatlandı!

Tecrübeli futbolcu Ömer Toprak sakatlandı!

maçında sahasında 'i konuk etti. Zorlu karşılaşma Eintracht Frankfur'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmada ise aldığı sert müdahale sonrası ciddi şekilde sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti.

maçında deplasmanda 'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Werder Bremen'in Türk stoperi aldığı sert müdahale sonrası ciddi şekilde sakatlandı. Oyuna devam edemeyen 30 yaşındaki stoper sahayı sedyeyle terk etti.

Eintracht Frankfurt maç sonrasında Ömer Toprak için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Ömer Toprak, umarız çabuk iyileşirsin" ifadeleri kullanıldı.

  1. 05.03.2020
  2. Güncelleme: 05.03.2020 01:48
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