Manisaspor profesyonel liglere veda etti - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Manisaspor 36 yıl sonra profesyonel liglere veda etti

Manisaspor profesyonel liglere veda etti

Manisaspor profesyonel liglere veda etti

3. Lig 1. Grup'un 26. hafta mücadelesinde sahasında 'a 3-0 mağlup olan Manisaspor, ligin bitimine 8 hafta kala 'e düştü.

, 19 Mayıs Stadı'ndaki ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadeleyi, ikinci yarıda Semih Ergün'ün (2) ve İbrahim Can Köse'nin golleriyle 3-0 kazandı.

Bu sonuçla ligde son sırada yer alan Manisaspor, 'e düştü.

Müsabakada, taraftarlar maç boyunca takımlarını desteklerken, maç bitimi ile tribün önüne gelen futbolcular taraftarları alkışladı.

Kenti 6 sezon 'de temsil eden Manisaspor, son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle puan silme cezaları almıştı.

  1. 29.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisaspor profesyonel liglere veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN