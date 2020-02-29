Amatör maçta 8 kırmızı kart çıktı, maç tatil edildi!
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde oynanan amatör küme maçında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. İki takımdan toplam 8 futbolcuya kırmızı kart gösteren hakem, maçı tatil etti.
Zonguldak Süper Amatör Lig'de mücadele eden Ereğli Akınspor ile Kozlu İhsaniyespor, Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda karşılaştı. Ligden düşmemek için mücadele eden iki takım, maçta büyük mücadele verdi. Kozlu İhsaniyespor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden maçın 80'inci dakikasında bir pozisyon sonrasında futbolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüşürken, tarafları sahaya giren polisler güçlükle ayırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, tribündeki bir taraftarın, "8 numaraya vurun. Şu 8 numaraya vursanıza. Dünya küfretti. İyi ettiler. Vallahi iyi ettiler" dediği duyuldu.
Maçın hakemi Davut Özen, Kozlu İhsaniyespor'dan üç, Ereğli Akınspor'dan ise beş oyuncuya kırmızı kart göstererek maçı tatil etti. İki takım oyuncuları arasındaki tartışma bir süre daha devam etti.
- 29.02.2020
- Güncelleme: 29.02.2020 21:01
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