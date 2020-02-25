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25 Şubat 2020, Salı
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'yu çıldırtan yorum! "Seni bedava bile istemiyoruz"

Felipe Melo'yu çıldırtan yorum! "Seni bedava bile istemiyoruz"

Bir dönem 'da da forma giyen , Güney Amerika'da gündem olmaya devam ediyor. Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım sonrasında taraftarları tarafından yorum yağmuruna tutulurken, "Seni bedava bile istemiyoruz!" sözleriyle karşı karşıya kaldı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'ın eski yıldızlarından , eleştirilerin odak noktası oldu. Brezilyalı orta saha oyuncusu, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım sonrasında taraftarları tarafından linç edildi.

Şu anda Brezilya Ligi ekiplerinden Palmeiras'ta forma giyen Melo, River Plate taraftarlarının öfkesini bir kez daha uyandırdı. Boca Juniors'a hayranlığı ile bilinen futbolcu, söylediği bir şarkıyı video kaydına aldı ve yayınladı. Paylaşımın altına dolan binlerce River taraftarı, Melo'ya olan öfkesini dile getirdi.

MELO CEVAP VERDİ!

Melo'ya yapılan, "Kıta'daki (Güney Amerika) en büyük takım olan River'da çirkin bir oyuncu olurdun. Seni alkışladım ama bedava bile gelsen seni River'a istemezdim. Palmeiras'ta, o küçük kulüpte kal çünkü River'da sadece iyi oyuncuları kabul ediyoruz." yorumuna Brezilyalı futbolcu "B" cevabını verdi.

"B" NE ANLAMA GELİYOR?

Arjantin tarihinin Boca Juniors ile beraber en büyük 2 kulübünden biri olan River Plate, 2011 yılında, tarihinde ilk kez küme düşmüştü ve bir sonraki sezon Arjantin Primere B Ligi'nde mücadele etmişti.

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DERBİ SONRASI PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Öte yandan Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi sonrasında Muslera ve Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar'la görüntülü konuşarak tebrik ederken, "Kadıköyü bayram yerine çeviren kardeşlerimden bir zafer hatırası" yazısını paylaşmıştı.

  1. 25.02.2020
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