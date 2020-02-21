Nefesimiz tutulmuyor
‘Kale Arkası’ ilk bölümüyle çok beğenildi. Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu gündemle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Genel fikir futbola olan güvenin sarsılmasıydı.
Türk spor basınının duayen isimleri Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu, televizyon klasiği Kale Arkası'nda yeniden bir araya geldi. A Spor'da seyirciyle buluşan program daha ilk bölümüyle büyük ilgi ve beğeni aldı. İki ustanın geçmişte yaptığı programların görüntülri ile başlayan programda futbolun sorunları üzerinde duruldu.
Hıncal Uluç, hafta sonu oynanacak maçlara değinirken, "Hafta sonu mithiş maçlar oynanacak. Beşiktaş- Trabzonsor, Fenerbahçe-Galatasaray.. Haftaya baktığımız zaman normalde nefesimizin tutulması gerekiyor. Nefesleri kesecek bir haftaya girmemiz lazım ama tutulmuyor. Çünkü inanç kayboldu" dedi. Usta gazeteci şöyle devam etti: "Türk futbolunda artık hiçbir şeye inanmıyorum. Puan cetvelinde kıyamet kopuyor. Böyle bir sıralamıyı rüyamda bile göremezdim. 7 takım çekişiyor. Bunun çok güzel olması lazım ama böyle sürdürmek işlerine gelir mi? Hakemlere inanç kayboldu..." Erman Toroğlu da "Yıllar önce de benzer pozisyonları konuşuyorduk bugün de aynı şeyleri konuşuyoruz. 3 büyükler yıllarca bu işin kaymağını yediler şimdi ağlıyorlar. Hakemler de insandır hata yapar sözüne imza attıysan şimdi ağlamayacaksın" ifadeleri kullandı.
Erman Toroğlu ayrıca, "Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Cüneyt Çakır Beşiktaş'ın 2 net penaltısını vermedi. Fenerbahçe başkanı da maçtan sonra çıktı 'Hakemler böyle olursa biz şampiyon oluruz' dedi. Doğru söylüyor. Hakemler böyle olursa Fenerbahçe şampiyon olur" diye konuştu. Programın asıl konusu hakem hataları üzerinden geçti.
- 21.2.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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