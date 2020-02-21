Fildişi Sahili Milli Takımı’nda teknik direktör Kamara ile yollar ayrıldı
Fildişi Sahili Milli Takımı'nın teknik direktörü İbrahim Kamara ile yolların ayrıldığı bildirildi. Kamara, 2018 yılında Afrika temsilcisinde göreve başlamıştı.
Fildişi Sahili Milli Takımı'nda teknik direktör İbrahim Kamara görevinden ayrıldı. Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, 53 yaşındaki Kamara ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Daha önce milli takımın alt yaş kategorilerinde görev yapan Fildişi Sahilli teknik direktör Kamara, 2018'de A takımın başına geçmişti.
Kamara yönetimindeki Fildişi Sahili Milli Takımı, 2019 Afrika Uluslar Kupası'na çeyrek finalde veda etmişti. Fildişi Sahili Milli Takımı, son olarak Kasım 2019'da oynanan 2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri K Grubu maçında Etiyopya'ya 2-1 yenilerek sürpriz bir mağlubiyet yaşamıştı.
- 21.02.2020
- Nihat Özdemir'den Ali Koç için flaş sözler: Bıktım artık bir insan günde 5 kere arar mı?
- Hıncal Uluç: Türkiye'de 3 büyükler ile kardeş olmayı göze alacak kulüp yok
- Erman Toroğlu: Bildiriye kim imza attıysa şu anda konuşamaz
- Hıncal Uluç: Öğrendim ki Erman beni mahkemeye vermiş
- Levent Tüzemen: Bence risk alması gereken takım Fenerbahçe
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Fildişi Sahili Milli Takımı’nda teknik direktör Kamara ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.