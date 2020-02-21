Fildişi Sahili Milli Takımı’nda teknik direktör İbrahim Kamara ile yollar ayrıldı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
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Fildişi Sahili Milli Takımı’nda teknik direktör Kamara ile yollar ayrıldı

Fildişi Sahili Milli Takımı’nda teknik direktör Kamara ile yollar ayrıldı

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın teknik direktörü ile yolların ayrıldığı bildirildi. Kamara, 2018 yılında Afrika temsilcisinde göreve başlamıştı.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda teknik direktör görevinden ayrıldı. Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, 53 yaşındaki Kamara ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Daha önce milli takımın alt yaş kategorilerinde görev yapan Fildişi Sahilli teknik direktör Kamara, 2018'de A takımın başına geçmişti.

Kamara yönetimindeki Fildişi Sahili Milli Takımı, 2019 Afrika Uluslar Kupası'na çeyrek finalde veda etmişti. Fildişi Sahili Milli Takımı, son olarak Kasım 2019'da oynanan 2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri K Grubu maçında Etiyopya'ya 2-1 yenilerek sürpriz bir mağlubiyet yaşamıştı.

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  1. 21.02.2020
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