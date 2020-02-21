Olympiakos'a transfer olan Emre Mor Yunanistan'da beğenildi! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Futbol Emre Mor Yunanistan'da gündem oldu!

'da beğenildi

Emre Mor Yunanistan'da beğenildi

Sezon başında 'nun 'a kiraladığı , sarı-kırmızılı takımda tutunamamıştı. Beklentilerin uzağında kalan milli futbolcu devre arasında Yunan temsilcisi 'a kiralandı. Genç yıldız idmanlarda gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne girdi.

'ın sezon başında İspanyol ekibi 'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı , sarı-kırmızılı takımda istenen etkiyi yapamamıştı. Milli futbolcu ocak ayı döneminde Ligi takımlarından 'un yolunu tuttu.

Yunan basınında yer alan haberlere göre genç yıldız, idmanlarda sergilediği performansla teknik heyetin gözüne girdi ve 'gelecek vadeden' bir isim olarak gösterildi. Emre Mor'un yetenekli bir isim olduğuna dikkat çekilirken, "Öyle olmasaydı Dortmund transfer etmezdi" şeklinde yorumlar yapıldı. Milli oyuncunun transfer olduğu ilk günlerde de hakkında övgü dolu haberler çıkmıştı.

22 yaşındaki genç futbolcu Olympiakos'ta toplam 2 maça çıktı ancak henüz skor üretemedi.


  1. 21.02.2020
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