Emre Mor Yunanistan'da beğenildi

Galatasaray'ın sezon başında İspanyol ekibi Celta Vigo'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Emre Mor, sarı-kırmızılı takımda istenen etkiyi yapamamıştı. Milli futbolcu ocak ayı transfer döneminde Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'un yolunu tuttu.

Yunan basınında yer alan haberlere göre genç yıldız, idmanlarda sergilediği performansla teknik heyetin gözüne girdi ve 'gelecek vadeden' bir isim olarak gösterildi. Emre Mor'un yetenekli bir isim olduğuna dikkat çekilirken, "Öyle olmasaydı Dortmund transfer etmezdi" şeklinde yorumlar yapıldı. Milli oyuncunun transfer olduğu ilk günlerde de hakkında övgü dolu haberler çıkmıştı.

22 yaşındaki genç futbolcu Olympiakos'ta toplam 2 maça çıktı ancak henüz skor üretemedi.



