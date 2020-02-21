Emre Mor Yunanistan'da beğenildi
Sezon başında Celta Vigo'nun Galatasaray'a kiraladığı Emre Mor, sarı-kırmızılı takımda tutunamamıştı. Beklentilerin uzağında kalan milli futbolcu devre arasında Yunan temsilcisi Olympiakos'a kiralandı. Genç yıldız idmanlarda gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne girdi.
Galatasaray'ın sezon başında İspanyol ekibi Celta Vigo'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Emre Mor, sarı-kırmızılı takımda istenen etkiyi yapamamıştı. Milli futbolcu ocak ayı transfer döneminde Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'un yolunu tuttu.
Yunan basınında yer alan haberlere göre genç yıldız, idmanlarda sergilediği performansla teknik heyetin gözüne girdi ve 'gelecek vadeden' bir isim olarak gösterildi. Emre Mor'un yetenekli bir isim olduğuna dikkat çekilirken, "Öyle olmasaydı Dortmund transfer etmezdi" şeklinde yorumlar yapıldı. Milli oyuncunun transfer olduğu ilk günlerde de hakkında övgü dolu haberler çıkmıştı.
22 yaşındaki genç futbolcu Olympiakos'ta toplam 2 maça çıktı ancak henüz skor üretemedi.
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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